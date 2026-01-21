Witkoff se vede cu Putin la Moscova. „Rușii au solicitat această întâlnire. Cred că e un gest relevant din partea lor”

<1 minut de citit Publicat la 13:42 21 Ian 2026 Modificat la 13:42 21 Ian 2026

Vladimir Putin și Steve Witkoff, la Kremlin. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat că va merge joi la Moscova împreună cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, unde se va întâlni cu Vladimir Putin, informează Kyiv Independent.

„E bine, uitați, trebuie să mergem să ne vedem cu el joi”, a declarat Witkoff, referindu-se la Putin, într-un interviu acordat postului CNBC, preluat de Reuters.

„Dar rușii au fost cei care au solicitat această întâlnire. Cred că e un gest relevant din partea lor”, a mai spus miercuri, pe aceeași temă, Wikoff într-un interviu acordat Bloomberg TV

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că la Moscova se fac aranjamentele pentru o întâlnire Putin-Witkoff, programată joi, 22 ianuarie.

Kremlinul precizase deja săptămâna trecută că se pregătește să îi primească la Moscova pe Witkoff și Jared Kushner pentru discuții de pace privind Ucraina, dar că, la acea dată, nu fuseseră stabilite date concrete.

În cadrul interviului acordat CNBC, întrebat dacă Putin se va alătura „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, Witkoff a spus: „Cred că da” și a precizat că o invitație în acest sens i-a fost adresată lui Putin.