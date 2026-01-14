Witkoff și Kushner vor să meargă din nou la Moscova să discute cu Putin de războiul din Ucraina

Foto: Profimedia Images

Emisarul special al guvernului SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, vor să călătorească la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, a relatat, miercuri, Bloomberg News, citând persoane informate.

Întâlnirea ar putea avea loc în această lună, deşi planurile nu sunt definitive, iar momentul ar putea fi amânat din cauza tulburărilor din Iran, au menţionat sursele. Reuters nu a putut verifica imediat informaţia, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii a agenţiei, informează Agerpres.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Bloomberg că nu este programată, în prezent, o astfel de întâlnire.

Oficialii americani îi vor prezenta lui Putin şi echipei sale cele mai recente proiecte de propuneri de pace, spun sursele citate, adăugând că se aşteaptă ca discuţiile să se refere la garanţiile de securitate din partea SUA şi a Europei în vederea unui acord şi reconstrucţia post-război a Ucrainei.