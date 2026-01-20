Axios: Trump a anulat semnarea la Davos, cu Zelenski, a unui acord de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei

Volodimir Zelenski si Donald Trump, la întâlnirea din decembrie 2025. sursa foto: Getty

Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos, așa cum fusese planificat anterior, a declarat o sursă ucraineană pentru Axios. Potrivit sursei, președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmau să semneze documentul, dar întâlnirea dintre cei doi lideri, în cadrul căreia urma să aibă loc semnarea, a fost anulată.

În același timp, o sursă americană a declarat pentru publicație că nu au fost stabilite date pentru semnarea acordului, iar planul în sine necesită încă rafinări. Sursa a adăugat că Trump s-ar putea întâlni în continuare cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni la Davos, dar nu ar trebui să se aștepte progrese în urma discuțiilor lor. La rândul său, președintele ucrainean a declarat că rămâne la Kiev pentru a organiza o întâlnire privind restabilirea alimentării cu energie electrică și termică în mai multe regiuni ale țării, în urma ultimului atac rusesc. Zelenski a menționat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt cruciale, dar este dispus să călătorească la Davos doar dacă toate documentele sunt gata. El a afirmat că o posibilă întâlnire cu Trump trebuie să ducă la un rezultat concret care să consolideze Ucraina și să ducă la sfârșitul războiului.

La sfârșitul lunii decembrie, Kievul a dezvăluit un „plan de prosperitate economică”, subliniind că acesta era necesar pentru „restaurarea și readucerea vieții în Ucraina”. Planul prevede o investiție de 800 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani după sfârșitul războiului. Această sumă este de aproximativ de patru ori mai mare decât PIB-ul Ucrainei de dinainte de război. Kievul speră, de asemenea, că acordul va contribui la atragerea de investiții private în țară.

Inițial, Zelenski spera să semneze documentul în timpul vizitei sale la Washington, pe 21 decembrie, dar aliații săi europeni l-au convins că Davos era un loc mai potrivit, au declarat surse pentru The Telegraph. De asemenea, Trump urma să se întâlnească în marja forumului de la Davos cu liderii europeni, care intenționau să-l convingă pe liderul american să ofere garanții de securitate Ucrainei. Cu toate acestea, pe fondul amenințărilor lui Trump de a ocupa Groenlanda și al anunțului unei acțiuni împotriva țărilor europene care își trimiseseră trupele pe insulă, atenția s-a mutat asupra acestei probleme, a relatat Financial Times.

Președintele finlandez Alexander Stubb a vorbit despre îngrijorarea că această criză din Groenlanda ar „absorbi tot oxigenul” la Forumul de la Davos și ar împinge războiul din Ucraina în plan secund. De asemenea, el a menționat că un acord privind redresarea economică este cel mai bun lucru care s-ar putea realiza la Davos pentru Ucraina.