Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos. Witkoff se vede cu Putin la Moscova

Volodimir Zelenski si Donald Trump, la întâlnirea din decembrie 2025. sursa foto: Getty

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, potrivit Politico.

Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza de la Davos și urmează întâlnirilor bilaterale de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și liderii Poloniei, Belgiei și Egiptului.

Întâlnirea dintre cei doi are loc în contextul unui aparent impas în negocieri. Rusia a continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete și baraje de drone. Asigurarea electricității din Kiev este afectată, iar iarna aceasta se transformă într-una excepțional de geroasă - cu temperaturi care scad sub minus 20 de grade Celsius - există o îngrijorare crescândă la Kiev cu privire la modul în care țara poate persevera fără un ajutor mult mai mare din partea aliaților occidentali, inclusiv a Statelor Unite, în ceea ce privește apărarea aeriană.

Întâlnirea ar urma să aibă loc în contextul în care Axios a scris că Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Steve Witkoff va călători la Moscova

Emisarul special Steve Witkoff și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova joi, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin. Apoi vor merge în Emiratele Arabe Unite pentru grupuri de lucru.

Întrebat dacă Rusia este serioasă în privința unui acord, Witkoff a spus că Putin i-a invitat pe cei doi la Moscova.

„Rușii ne-au invitat să venim și aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff într-un interviu acordat postului de televiziune Bloomberg de la Davos, miercuri.

Luni, președintele a declarat că l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului său pentru Pace din Gaza, în timp ce armata rusă continuă atacurile asupra Kievului. Trump și Zelenski au ieșit din întâlnirea lor de la Mar-a-Lago, Florida, de luna trecută, exprimându-și optimismul că se află în pragul unui acord de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Trump a spus la acea vreme că punctele critice de blocaj ar putea fi rezolvate în câteva săptămâni. Dar, mai recent, Trump, într-un interviu acordat Reuters, a sugerat că Zelenski este un impediment în calea păcii.

Planurile ca cei doi să se întâlnească la Davos au fost fluctuante. Inițial, SUA și Ucraina au considerat Davos un loc de întâlnire pentru semnarea unui acord economic menit să aducă prosperitate țării după încheierea războiului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația. Unul dintre ei, un oficial străin, a declarat că Ucraina este încă pregătită să semneze și că depinde de partea SUA.

Preşedinţia ucraineană a transmis marți că Volodimir Zelenski s-a aflat miercuri după-amiază la Kiev, prin urmare nu s-a putut întâlni la Davos cu Donald Trump.

Liderul de la Kiev a menționat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt cruciale, dar este dispus să călătorească la Davos doar dacă toate documentele sunt gata.