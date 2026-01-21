Ucraina îi transmite lui Trump că nu se poate întâlni cu Zelenski la Davos: „Este la Kiev”

Trump a spus că se va întâlni cu Zelenski la Davod, dar președintele ucrainean este la Kiev. Foto: Profimedia Images

Volodimir Zelenski se află miercuri după-amiază la Kiev, a transmis jurnaliştilor Preşedinţia ucraineană, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat de la Davos că cei doi lideri urmau să se întâlnească în cursul zilei în staţiunea din Elveţia.

Şeful statului ucrainean "se află în prezent la Kiev", a transmis Preşedinţia, potrivit Agerpres.

În discursul său de miercuri, Donald Trump a spus că se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Formului Economic de la Davos pentru a discuta pacea în Ucraina.

„Vreau să-l opresc, nu ajută Statele Unite, dar sunt vieți omenești, sunt tineri. Vreau să opresc acest război oribil. Negociez cu președintele Zelenski și cred că el vrea să încheie un acord”, a spus Trump la Davos.

Trump a spus că se va întâlni azi cu Zelenski, deși liderul ucrainean a rămas la Kiev.

„Mă întâlnesc azi cu el, sper că e undeva prin sală”, a spus Trump.

Trump și Zelenski trebuiau să semneze, la Davos, un acord pentru reconstrucția Ucrainei, însă președintele SUA a anulat semnarea. Astfel, Zelenski rămas la Kiev pentru a organiza o întâlnire privind restabilirea alimentării cu energie electrică și termică în mai multe regiuni ale țării, în urma ultimului atac rusesc.

Liderul de la Kiev a menționat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt cruciale, dar este dispus să călătorească la Davos doar dacă toate documentele sunt gata.

Acum aproape o săptămână, pe 15 ianuarie, Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că împiedică încetarea războiului din Ucraina. Întrebat atunci de ce crede că Zelenski întârzie procesul de negocieri, șeful Casei Albe a răspuns: „Cred doar că are dificultăți în a-și atinge scopul”.