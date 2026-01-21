Trump spune că se va întâlni cu Zelenski la Davos pentru a discuta pacea în Ucraina: „Sper că e undeva prin sală”

Președintele SUA, Donald Trump, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: Getty Images

Donald Trump a spus, miercuri, că se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Formului Economic de la Davos pentru a discuta pacea în Ucraina. „Vreau să opresc acest război oribil”, a spus președintele SUA. El spune că și Zelenski ar vrea să încheie un acord, la aproape o săptămână după ce l-a criticat, spunând că împiedică încetarea războiului din Ucraina.

„Vreau să-l opresc, nu ajută Statele Unite, dar sunt vieți omenești, sunt tineri. Vreau să opresc acest război oribil. Negociez cu președintele Zelenski și cred că el vrea să încheie un acord”, a spus Trump la Davos.

Trump a spus că se va întâlni azi cu Zelenski, deși liderul ucrainean a rămas la Kiev.

„Mă întâlnesc azi cu el, sper că e undeva prin sală”, a spus Trump.

El a continuat, spunând că e „o baie de sânge” în Ucraina.

„Un expert militar mi-a spus că tot ce am făcut a fost perfect executat. Eu nu am cerut nimic niciodată. Acum mi-au cerut ajutor pentru Ucraina. Îi ajut. Luna trecută au murit 31.000 de soldați. E o baie de sânge în Ucraina, de asta vrea să opresc războiul.

„Vreau să punem capăt acestui război oribil. Președintele Putin cred că vrea să închiem un acord, și președintele Zelenski vrea. Trebuie să pună capăt acestui război. Mor prea mulți oameni. Cu asta îi ajut și pe europeni. Europenii îmi spun «daddy» (N.r. - tătic)”, a continuat Trump.

Trump și Zelenski trebuiau să semneze, la Davos, un acord pentru reconstrucția Ucrainei, însă președintele SUA a anulat semnarea. Astfel, Zelenski rămas la Kiev pentru a organiza o întâlnire privind restabilirea alimentării cu energie electrică și termică în mai multe regiuni ale țării, în urma ultimului atac rusesc.

Liderul de la Kiev a menționat că „planul de prosperitate economică” și garanțiile de securitate sunt cruciale, dar este dispus să călătorească la Davos doar dacă toate documentele sunt gata.

Acum aproape o săptămână, pe 15 ianuarie, Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că împiedică încetarea războiului din Ucraina. Întrebat atunci de ce crede că Zelenski întârzie procesul de negocieri, șeful Casei Albe a răspuns: „Cred doar că are dificultăți în a-și atinge scopul”.

În același timp, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA a anunțat că va merge joi la Moscova împreună cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, unde se va întâlni cu Vladimir Putin.

„Dar rușii au fost cei care au solicitat această întâlnire. Cred că e un gest relevant din partea lor”, a mai spus miercuri, pe aceeași temă, Wikoff.