SUA amenință Canada că-i va invada spațiul aerian cu avioane de luptă dacă va opri achizițiile de F-35

Canada ar fi trebuit să cumpere 88 de avioane F-35 noi. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele Unite și-ar putea „altera” acordul vechi de decenii cu Canada privind apărarea spațiului aerian nord-american, dacă guvernul canadian va refuza să cumpere cele 88 de avioane de luptă F-35 pe care s-a angajat să le achiziționeze, a amenințat, marți, ambasadorul american la Ottawa, relatează The Independent.

E vorba de cel mai nou scandal dintre administrația de la Washington și guvernul canadian – ambasadorul american la Ottawa, Pete Hoekstra, a amenințat că dacă vor fi cumpărate mai puține avioane de luptă decât era prevăzut de către Canada, SUA vor „umple golurile” cu propriile avioane care vor intra în spațiul aerian al țării.

Practic, Hoekstra spune că guvernul american va achiziționa restul de avioane necumpărate de canadieni și că ele vor fi folosite pentru a „interveni” în spațiul aerian canadian mai frecvent.

Pe baza acordului NORAD actual, SUA și Canada pot opera fără restricții în spațiul aerian al celeilalte țări pentru a urmări sau intercepta amenințări de securitate. Totuși, Hoekstra a sugerat că intervențiile SUA ar putea să meargă și mai departe, dacă vecinul de la nord nu va mai continua acordul în termenii actuali.

„NORAD va trebui alterat”, a spus Hoekstra. Comentariile sale vin la câteva luni după ce guvernul canadian și-a anunțat intenția de a „reevalua” termenii contractului pentru achiziția de avioane de luptă. Canadienii spun că el este mai costisitor decât era prevăzut.

Canadienii ar vrea să cumpere avioane suedeze Saab

În 2022, Canada a fost de acord să cumpere 88 de avioane F-35A. Programul s-a lovit, însă, de primele obstacole rapid. Nu doar că a durat mult mai mult decât era prevăzut să se producă efectiv avioanele, dar un audit a arătat și că prețul a crescut pe parcursul anilor de la 19 miliarde de dolari la 27,7 miliarde de dolari.

În contextul tensiunilor SUA-Canada pe tema tarifelor lui Trump, premierul canadian, Mark Carney, a cerut această reevaluare a contractului.

Acum, oficialii canadieni ar încerca să găsească o nouă sursă de furnizare pentru avioane de luptă – pe listă ar fi inclusiv Saab, compania aerospațială și de apărare suedeză care produce avioanele JAS 39 Gripen. Saab s-a oferit inclusiv să le producă local în Canada și să creeze astfel 12.600 de locuri de muncă.

„Guvernul Canadei este interesat de toate proiectele majore care pot nu doar să protejeze securitatea și suveranitatea Canadei, dar și să creeze locuri de muncă în toată țara.

Cu siguranță că nu-l putem controla pe președintele Trump, dar ne putem controla investițiile în apărare, cui dăm contracte și cum putem să producem noi locuri de muncă în Canada”, a declarat Melanie Joly, ministra industriei de la Ottawa.

Hoekstra amenință, însă, că o schimbare de atitudine a Canadei și achiziționarea de avioane suedeze înseamnă că SUA își vor „reevalua” relația de securitate cu vecinul de la nord.

„Dacă decid să aleagă un produs inferior care nu este interschimbabil și interoperabil, cum este F-35-ul, atunci asta schimbă capacitățile de apărare. Din acest motiv, trebuie să ne gândim cum vom schimba (acordul NORAD – n. red.)”.