Ucraina a lăsat regiunea rusă Belgorod fără curent și căldură. Regimul Putin îi îndeamnă pe ruși să plece în alte regiuni restul iernii

Rușii din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, sunt sfătuiți de autorități să plece din regiune pe timpul iernii, după ce întreg teritoriul a rămas fără energie și căldură ca urmare a bombardamentelor ucrainene asupra instalațiilor energetice, relatează The Moscow Times.

Recomandarea a fost făcută de guvernatorul Viaceslav Gladkov, care a calificat situația din regiunea sa drept „catastrofală”. Tot Gladkov a spus că este „imposibil să fie repornit curentul în case și în instalațiile industriale folosind generatoare”.

El a avertizat și cu privire la un blackout total în regiunea de graniță rusă, locuită de aproximativ 1,5 milioane de oameni.

„Dacă e posibil, trimiteți-vă copiii la rude, undeva unde e curent și căldură. Dacă nu, suntem aici mereu, îi vom transporta în orașele care pot să cazeze un număr mare de oameni sau îi vom reloca în alte regiuni”, a mai spus Gladkov.

Reprezentantul regimului Putin a spus și că este prima oară când regiunea se confruntă cu probleme „la o asemenea scară”.

Pe 9 ianuarie, armata ucraineană a lansat o rachetă asupra substației Storojevaia, dar și asupra centralei combinate de căldură și electricitate.

Ucrainenii ar fi folosit rachete de tip HIMARS pentru a bombarda Belgorodul – dintre cele 14 focuri trase, șase au fost interceptate. Ca urmare a loviturilor, substația Belgorod a luat foc.