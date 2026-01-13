O navă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic se scufundă în apropiere de Portul Zimnicea. Alertă de poluare

O navă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic se scufundă în apropiere de Portul Zimnicea. Foto: Facebook/Primăria Zimnicea

Autorităţile din Teleorman au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea, a anunţat, marţi, Prefectura Teleorman.

"În data de 09.01.2026, autorităţile portuare din oraşul Zimnicea au semnalat faptul că o navă de transport marfă eşuată anterior pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde. Din informaţiile puse la dispoziţie de Căpitănia Portului Zimnicea a reieşit că este vorba despre nava şlep motor Phoenix Jupiter, a transportatorului SC Mondotransalex SRL, încărcată cu 1.133 tone de fertilizator - CAN N(MgO) 27 (4,8) granulat, care se deplasa pe ruta Vukovar, Croaţia - Giurgiu", au precizat reprezentanţii Prefecturii Teleorman, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, la momentul semnalării evenimentului, reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Comisariatului Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei şi prelevarea de probe de apă din zona incidentului.

"Rezultatele analizelor probelor de apă prelevate în data de 10.01.2026 nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise. S-a continuat monitorizarea, iar rezultatul probelor prelevate în data de 12.01.2026 a indicat o depăşire la indicatorul amoniu", mai anunţă Prefectura Teleorman.

Prefectul judeţului Teleorman a convocat Grupul de suport tehnic pentru tipul de risc poluare de ape în cadrul căruia s-au stabilit următoarele măsuri: monitorizarea continuă a calităţii apei din zona evenimentului; informarea autorităţilor judeţene din aval cu privire la evoluţia situaţiei; informarea populaţiei cu privire la posibile riscuri; monitorizarea situaţiei cu privire la starea navei.

"În ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii populaţiei, precizăm că Direcţia de Sănătate Publică Teleorman a notificat evenimentul în sistemul informatic ReSanMed (Registrul Naţional al Riscurilor pentru Sănătate în Relaţie cu factorii de mediu în modulul 'Incident/accident' şi a anunţat direcţiile de sănătate publică ale judeţelor riverane Dunării, situate în aval de Zimnicea", transmite Prefectura Teleorman.

În funcţie de valorile parametrilor determinaţi în cadrul analizelor probelor prelevate din zona evenimentului, populaţia din aval va fi informată de eventualele riscuri.

Autorităţile din Teleorman precizează că pe raza judeţului nu există localităţi care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului.

"Toate instituţiile cu atribuţii colaborează pentru reducerea impactului acestui incident şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", au mai spus reprezentanţii Prefecturii.