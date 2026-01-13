„Se practică, cred că statul ar câștiga bani suficienți”. Ce părere au românii despre legalizarea prostituției

Prostituția a fost dezincriminată, în România, în 2014. Foto: Getty Images

Legalizarea prostituției este un subiect care împarte România în două. De-o parte sunt cei care susțin că un astfel de demers ar avea două beneficii majore: ar aduce bani în plus la buget și ar proteja lucrătoarele sexuale de boli. De cealaltă parte însă se află cei care spun că România ar trebui să aibă alte priorități în prezent și consideră că legalizarea prostituției contravine principiilor unui popor creștin.

Prostituția a fost dezincriminată, în România, în 2014, iar de-atunci funcționează într-o incertitudine legală. Prostituția voluntară între adulți nu e pedepsită prin lege, însă rămân infracțiuni traficul de persoane, proxenetismul și exploatarea sexuală. Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat că vrea să elimine această „zonă neagră” și a anunțat că a inițiat un proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.

Patriarhia Română a anunțat că se opune legalizării prostituției în țara noastră. Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a precizat, într-un comunicat de presă, că prostituția reprezintă o „formă gravă de exploatare”, iar legalizarea acestei practici, în prezent dezincriminată în România, ar duce la „degradarea morală a societății”.

Ce părere au românii despre legalizarea prostituției

Românii întrebați de reporterii Antena 3 CNN ce părere au despre inițiativă legislativă anunțată de deputatul PNL sunt împărțiți în două tabere. Tabăra celor care văd beneficiile economice și pentru sănătatea publică și a celor care consideră că ar reprezenta o formă de promovare a răului.

Iată ce au spus românii:

„Corect, sincer, vă spun sincer, corect. Decât să lovească femeile, așa au controale, au medici, sunt controlate, raportează și la stat un venit, care ne ușurează poate și nouă pensionarilor (povara fiscală n.red). Eu sunt de acord.”

„O mare prostie, sincer. Cu toții avem copii și nu mi-aș dori ca fiica mea să ajungă în situația asta. Este cea mai mare prostie posibilă.”

„Nu mi se pare ceva corect. Să legalizeze așa ceva.”

„Nu avem condiții pentru așa ceva încă în România. La casele alea controlate cum sunt în Occident, unde sunt doctori și toate astea...”

„Nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord pentru că promovăm răul. Asta este. Trebuie îndemnați tinerii și tinerele să se axeze pe o profesie. Prima dată, școală, dup-aia o profesie, nu să umble din baruri în baruri.”

„Sunt niște demenți, nu altceva. (...)Sunt împotriva tuturor prostiilor pe care le fac.”

„Nici nu m-ar avantaja, nici nu m-ar dezavantaja. Odată ce este prostituția legală se plătesc taxe și impozite statului. Ar fi normal.”

„Se practică, cred că statul ar câștiga bani suficienți.”

„Nu este corect, nu este bine, cred că trebuie să fim credincioși și să rămână aceeași lege.”

„E normală și legalizarea prostituției având în vedere impactul asupra societății. Dar sunt alte probleme mult mai serioase pentru țară decât legalizarea prostituției.”