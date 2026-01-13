Patriarhia Română se opune legalizării prostituției: „Favorizează degradarea morală a societății”

2 minute de citit Publicat la 11:52 13 Ian 2026 Modificat la 11:52 13 Ian 2026

Patriarhia Română a anunțat că se opune legalizării prostituției în țara noastră. Conducerea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a precizat, într-un comunicat de presă, că prostituția reprezintă o „formă gravă de exploatare”, iar legalizarea acestei practici, în prezent dezincriminată în România, ar duce la „degradarea morală a societății” și nu va duce nici la eliminarea traficului de persoane, nici la eradicarea exploatării sexuale.

Precizările Patriarhiei Române vin după ce deputatul PNL Ion Iordache a anunțat că a inițiat un proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.

Ce spune Patriarhia Română

Conducerea BOR spune însă că legalizarea prostituției este „o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă”.

„Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.

Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu.

Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, se arată în comunicatul Patriarhiei.

Conducerea BOR subliniază, de asemenea, că România a semnat Convenția ONU pentru suprimarea traficului de persoane care „obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată”.

„Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane”, se arată în comunicatul citat.

Patriarhia Română atrage atenția și asupra învățăturilor biblice și precizează că inițiativa legislativă contravine „în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române.”

„Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3).

Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei”, a precizat Patriahia Română.

Prostituția este dezincriminată în România

Prostituția nu mai este infracțiune în România din 2014, atunci când a fost dezincriminată și scoasă din Codul Penal.

O decizie a Curții Constituționale a României care a declarat neconstituționale prevederile din Codul Penal care incriminau prostituția au dus la dezincriminarea practicări voluntare a prostituției între adulți.

Totuși, proxenetismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală rămân infracțiuni grave, care sunt pedepsite cu ani de închisoare.

Deputatul PNL Ion Iordache spune că în prezent aceste activități se desfășoară într-o „zonă neagră”, fără controale sanitare, protecție juridică și sub influența rețelelor de trafic de persoane.

„Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a scris Ion Iordache pe Facebook.