Ciprian Ciucu, despre bugetul Capitalei: Nu avem bani nici să trecem strada. Bucureştiul are o gravă problemă de finanțare

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Bucureștiul a început anul fără bani suficienți pentru funcționarea normală a orașului. „Nu avem bani nici să trecem strada”, spune edilul. Până la adoptarea bugetului local, cel mai devreme în luna martie, Primăria Municipiului București a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, sumă pe care primarul o consideră insuficientă chiar și pentru cheltuielile de bază.

Ciprian Ciucu spune că problema bugetului este una structurală și afectează Primăria Capitalei încă din primele zile ale anului.

„Am primit 1/12, conform legii, până ce vom avea aprobat bugetul. Cel mai repede, acest lucru, să avem un buget local votat în Consiliul General, s-ar putea întâmpla în martie. Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei. Să aveţi o comparaţie, în anii anteriori, PMB a primit astfel: 358 milioane, ianuarie 2022; 488 milioane, ianuarie 2023; 551 milioane, ianuarie 2024; 400 milioane, ianuarie 2025. Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune primarul, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu precizează că alocarea sumelor nu a fost o decizie propriu-zisă, întrucât cea mai mare parte a banilor merge către obligații vechi, care, dacă nu sunt plătite, pot duce la blocarea conturilor.

„Decis este mult spus, pentru că au obligaţii din trecut, pe care dacă nu le-ar plăti, le-ar bloca conturile”.

Potrivit edilului, din cei 317 milioane de lei primiți, 75 de milioane au fost direcționați către salarii, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile subordonate. Alte 18 milioane au mers către datoria publică, reprezentând rate și dobânzi pentru credite mai vechi, iar alte 18 milioane au fost alocate pentru eșalonări din litigii.

„Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează: 75 de milioane au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate); 18 milioane pleacă la datoria publică (rate şi dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane se duc pe eşalonările din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 milioane sunt arieratele”, explică primarul.

O sumă importantă, 90 de milioane de lei, a fost alocată către STB, pentru plata salariilor, funcționare și achitarea unor datorii către ANAF, dintr-o datorie totală de aproximativ 700 de milioane de lei.

„Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte”, arată Ciucu.

Primăria Capitalei a alocat și 10 milioane de lei pentru transportul public din Ilfov, dintr-o datorie totală de 21 de milioane.

„Mi se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect pe care voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate “gândită” şi aplicată în acest moment”, adaugă primarul.

Pentru Termoenergetica au fost direcționate 30 de milioane de lei, deși compania a solicitat dublu, spune edilul, care amintește că datoria totală a Primăriei către aceasta se ridică la 590 de milioane de lei.

„Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Şi creşte”, afirmă Ciucu.

Alte sume au fost alocate pentru ajutoare sociale destinate copiilor cu dizabilități, iluminat public, risc seismic și funcționarea semaforizării.

„6 milioane vor merge negereşit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică şi noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public; 3 milioane la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din şantiere şi e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le laşi să se degradeze şi alte 3 milioane merg la Administraţia Străzilor pentru a asigura funcţionarea semaforizării şi să aibă pentru reparaţiile curente”.

După toate aceste cheltuieli, din bugetul primit rămân aproximativ 20 de milioane de lei.

„Absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi... Şi aceşti bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni pentru că mă aştept la alte urgenţe de care nu am aflat deja şi să nu ni se mai blocheze din conturi”, spune primarul.

Ciprian Ciucu susține că situația actuală arată clar o problemă structurală gravă de finanțare a Capitalei și anunță măsuri dure în perioada următoare.

„Bucureştiul are o gravă problemă structurală de finanţare. (...) Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. (...) Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alţi primari, din ultimii 20 de ani le-au evitat cu graţie. (...) În luna martie voi veni deja cu un prim pachet de reforme, pe care îl voi explica temeinic”.

Primarul avertizează însă că aceste măsuri nu vor fi suficiente fără o schimbare majoră la nivel guvernamental.

„Oricât am tăia şi restructura şi eficientiza nu vom putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica. La Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului nostru (...)”.

În acest context, Ciprian Ciucu anunță că va propune un pact politic tuturor partidelor din Consiliul General și din Parlament, pentru ca Primăria Capitalei să poată funcționa și să evite riscul de blocaj financiar.