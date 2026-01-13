Data alegerilor parlamentare din Ungaria a fost stabilită. Pentru prima dată din 2010, Orban se confruntă cu un contracandidat puternic

Premierul naţionalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din partea opoziţiei, Peter Magyar. Foto: colaj Getty Images/Profimedia Images

Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, relatează Agerpres. Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, premierul naţionalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din partea opoziţiei, Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta conduce în preferinţele electoratului ungar în majoritatea sondajelor de opinie.



„Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok.



Viktor Orban desfășoară deja o campanie în care prezintă Ungaria ca victimă a unei campanii conduse de „birocrații de la Bruxelles care promovează războiul, ideologia de gen și deschiderea frontierelor” pentru a permite migranților să intre pe continent. Premierul ungar susține că miza acestor alegeri este intrarea sau nu în război alături de UE.

Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfășurat la Kecskemet.

„Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va decide soarta noastră cu privire la război.

Dacă vom avea un guvern pro-Bruxelles, el ne va duce în război, dar dacă vom avea un guvern interesat de aspectul național, atunci vom avea o șansă de a sta în afara războiului.

Războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic”, a spus Orban.

Conform sondajelor de opinie, contracandidatul lui Orban, partidul Tisza condus de Peter Magyar, este devansat de coaliția de guvernare Fidesz-KDNP.

Orban se străduiește din răsputeri să-și mobilizeze susținătorii, acțiunile sale arătând că el și anturajul său chiar văd înfrângerea ca pe o posibilitate. Deși strategiile electorale tradiționale ale lui Orban – șpaga electorală, campaniile de denigrare și propagandă sau, campaniile de inducere a panicii – s-au dovedit a nu mai funcționa pentru Orban, este posibil ca efectele războiului din Ucraina care să afecteze direct Ungaria să schimbe dinamica campaniei electorale, a scris Politico.