CNAIR anunţă restricţii de trafic pe autostrada A7, în judeţul Vrancea. Când vor fi impuse şi ce lucrări vor avea loc

1 minut de citit Publicat la 13:06 13 Ian 2026 Modificat la 13:08 13 Ian 2026

CNAIR anunţă restricţii de trafic pe autostrada A7, în judeţul Vrancea. Foto: Agerpres

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat, marţi, că vor fi impuse restricţii de trafic pe autostrada A7, în judeţul Vrancea, miercuri, 14 ianuarie. Echipe ale companiei vor efectua lucrări la portalurile cu informaţii variabile (VMS), de la km 129 şi km 134+250. CNAIR a trasmis şi programul orar în care circulaţia va fi restricţionată, atât pe banda 1, cât şi pe banda 2, dar nu în acelaşi timp.

"Miercuri, 14 ianuarie, vor avea loc intervenţii pe autostrada A7, în judeţul Vrancea, la portalurile cu informaţii variabile (VMS), de la km 129 şi km 134+250.

Verificarea generală a structurilor și echipamentelor va presupune restricţii de trafic banda 2, dar şi pe banda 1 (însă nu în același timp) după următorul program:

Km 129+000 între orele 09.00-13.00

Km 134+250 între orele 14.00-18.00

Recomandăm tuturor participanților la trafic să circule cu prudență sporită în zonele respective. Reduceți viteza de deplasare, păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față și evitați manevrele bruște", a comunicat CNAIR.

România are 1.418 km de drumuri de mare viteză

Cristian Pistol, directorul general CNAIR, a transmis că "2025 este anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză".

"În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Principalele rezultate care au schimbat harta țării:

Unirea Moldovei cu Muntenia - Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7);

Oltenia conectată la Dobrogea - Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză;

Argeșul pe harta mare - Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu - Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km);

Bucureștiul se descongestionează prin A0 - Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European;

Fluidizarea circulației la Cluj - finalizarea legăturii A3 - DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda', a menționat acesta.