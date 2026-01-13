Primăria Braşov vrea să închirieze acelaşi loc de parcare rezidenţial la 2 şoferi. Cum ar funcţiona sistemul care e deja contestat

Primăria Braşov vrea să închirieze acelaşi loc de parcare rezidenţial la 2 şoferi. foto: wallpapers.com

Primăria oraşului Braşov a pus în dezbatere publică noul proiect al locurilor de parcare rezidențială, care prevede doi chiriași pe aceeaşi poziţie, dar în intervale orare diferite. Chiriașul de drept ar trebui să poată parca în intervalul orar 16.00-08.00, iar celălalt în intervalul 08.00-16.00. Oamenii spun că vor ajunge să se certe pentru un loc de parcare pentru care plătesc doi şoferi.

Primăria a plecat de la premisa că, pe timpul zilei, locurile sunt libere, iar cei care doresc pot face un abonament trimestrial de 100 lei, dar cu obligația să mute mașina în 15 minute, dacă revine chiriașul de drept. Prețul unei parcări de reşedinţă ar fi considerabil mai mare, de la 120-150 lei, la 400 lei, respectiv 500 lei/an.

Momentan, proiectul se află în dezbatere. E posibil să nu fie aprobat ori să i se aducă amendamente. Doi cetățeni din Braşov spun, pentru Antena 3 CNN, că nu eşti sigur că poți parca în timpul zilei şi mai şi plăteşti nişte bani. Oamenii vor ajunge să se certe între ei şi să se sune la telefon pentru acelaşi loc de parcare.

Proiectul de hotărâre este în dezbatere publică, urmând să între în şedinţa Consiliului Local.