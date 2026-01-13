Pe aeroporturile din Marea Britanie s-a introdus o nouă taxă pentru cei care conduc călătorii la terminal

În unele aeroporturi din Marea Britanie, taxa a fost majorată, în timp ce în altele a fost implementată pentru prima dată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În aeroporturile din Regatul Unit, transportul cu mașina la terminal este acum supus unei taxe care poate ajunge şi până la 10 lire sterline. Această taxă, valabilă de la 1 ianuarie 2026, este justificată din motive de mediu, dar reprezintă și o sursă de venit care ar putea depăși 150 de milioane de lire sterline pe an.

A aduce un membru al familiei sau un prieten la aeroport, a opri câteva minute în fața terminalului, a coborî din mașină și a-și lua rămas bun, în Regatul Unit, acest gest banal are un cost. De la 1 ianuarie 2026, în multe aeroporturi britanice, accesul cu mașina în zonele de sosiri și plecări este supus unei taxe obligatorii, chiar și pentru doar câteva minute de parcare.

În unele aeroporturi, taxa a fost majorată, în timp ce în altele a fost implementată pentru prima dată. La Aeroportul London City, de exemplu, o ședere de până la cinci minute costă 8 lire sterline, ajungând la 13 lire sterline pentru maximum zece minute. La Heathrow, 7 lire sterline sunt suficiente pentru zece minute, în timp ce la Bristol taxa este de 8,50 lire sterline.

Așa-numita taxă de debarcare a pasagerilor a devenit o practică standard în aeroporturile britanice. O analiză realizată de Corriere della Sera asupra principalelor aeroporturi din lume arată că aeroporturile britanice sunt singurele care percep sistematic taxe pentru câteva minute de așteptare în apropierea intrării în terminal.

Companiile de administrare a aeroporturilor justifică această alegere cu preocupări legate de mediu: reducerea traficului privat, încurajarea transportului public, reducerea poluării și finanțarea unor servicii mai bune. O afacere care afectează veniturile.

Totuși, potrivit unor experți din industrie, principalul factor determinant este economic. Veniturile direct legate de zboruri sunt adesea reglementate prin lege și oferă marje de profit limitate. Taxele auxiliare, cum ar fi taxele de livrare/descărcare, reprezintă o sursă de venit mai flexibilă.

În 2026, tot conform estimărilor, costul total al închirierii de mașini în aeroporturile britanice va depăși 150 de milioane de lire sterline, fără a include taxiurile și serviciile de ride-hailing precum Uber.

În 2015, multe aeroporturi din Marea Britanie nu percepeau nicio taxă. Zece ani mai târziu, cu excepția insulelor mai mici și a deținătorilor de legitimații pentru persoane cu dizabilități, taxa a devenit aproape universală. La Gatwick, creșterile au fost progresive, ajungând la 10 lire sterline, o creștere de aproape 43% într-un singur an.