Declarația celor 11. Într-un demers fără precedent, bancherii de top ai lumii se unesc în jurul șefului Fed în lupta lui cu Trump

Unsprezece dintre cei mai importanți bancheri de top ai lumii au emis o declarație de susținere pentru președintele Rezervei Federale, Jerome Powell. FOTO: Getty Images

Unsprezece dintre cei mai importanți bancheri de top ai lumii au emis o declarație de susținere pentru președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, după ce Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală pe numele său, scrie The Guardian. În document, ei îl numesc pe Powell un om „integru”.

Într-o mișcare fără precedent, șefi ai băncilor centrale, inclusiv Andrew Bailey de la Banca Angliei și Christine Lagarde de la Banca Centrală Europeană, l-au susținut pe Powell și au avertizat cu privire la subminarea independenței băncilor centrale.

Conducătorii băncilor centrale din Suedia, Danemarca, Elveția, Australia, Canada, Coreea de Sud și Brazilia, precum și doi înalți oficiali de la Banca Reglementelor Internaționale, au semnat scrisoarea în care îl numesc pe Powell „un coleg respectat de către toți cei care au lucrat cu el”.

„Suntem pe deplin solidari cu Sistemul Rezervei Federale și cu președintele său, Jerome H. Powell. Independența băncilor centrale este o piatră de temelie a stabilității prețurilor, financiare și economice, în interesul cetățenilor pe care îi servim. Prin urmare, este esențial să păstrăm această independență, cu respectarea deplină a statului de drept și a responsabilității democratice. Președintele Powell a servit cu integritate, concentrându-se asupra mandatului său și cu un angajament neclintit față de interesul public”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea vine după ce Powell a dezvăluit duminică că Rezerva Federală a primit citații din partea Departamentului de Justiție, ceea ce a fost considerat pe scară largă ca cea mai recentă escaladare a unei dispute între banca centrală și administrația Trump privind ratele dobânzilor.

„Nimeni, cu siguranță nici președintele Rezervei Federale, nu este mai presus de lege. Dar această acțiune fără precedent ar trebui privită în contextul mai larg al amenințărilor și presiunii continue a administrației”, a spus Powell într-o declarație video transmisă duminică.

Luni, un grup de personalități importante din economia și politica monetară americană, inclusiv toți cei trei foști șefi ai Fed și cinci foști secretari ai Trezoreriei, și-au arătat susținerea pentru Powell.

Declarația respectivă a numit ancheta „o tentativă fără precedent de a folosi procurorii pentru a submina” independența Fed-ului, ceea ce „nu își are locul în Statele Unite, a căror cea mai mare forță este statul de drept, care stă la baza succesului nostru economic”.

Procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat acesta duminică. Într-un videoclip în care a anunțat investigația, Powell a spus că Departamentul de Justiție al SUA a transmis instituției citații și a amenințat cu o inculpare penală din cauza unor declarații pe care le-a făcut în fața unei comisii a Senatului, referitoare la renovările unor clădiri ale Rezervei Federale. El a numit investigația „fără precedent” și a spus că crede că a fost deschisă pentru că l-a iritat pe Donald Trump, după ce a refuzat să reducă ratele dobânzilor, în ciuda presiunilor publice repetate din partea președintelui.

După acest anunț, dolarul s-a depreciat, bursele au deschis în scădere, iar aurul a urcat la un nou maxim istoric. „Nu e un început economic bun pentru 2026”, a descris situația profesorul Costas Milas, de la Universitatea din Liverpool, scrie The Guardian.