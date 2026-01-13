Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre majorarea impozitelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Vicepremierul Oana Georghiu spune că majorarea impozitelor este un lucru normal, pentru că „taxa pe proprietate era foarte mică în România”, iar țara noastră trebuia să se alinieze cu alte state.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv. Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate”, a afirmat aceasta, marți, la Digi24.

Gheorghiu a precizat că e convinsă că Guvernul Bolojan ar fi implementat alte soluții, dacă ar fi avut.

„Știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări. Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus vicepremierul.

Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut. Majorarea variază ca procent în funcție de fiecare localitate în parte, administrațiile locale fiind cele care au stabilit cota de impozitare finală, după adoptararea legislației la nivel guvernamental.

Potrivit Guvernului, reforma impozitării proprietății se impunea din mai multe motive:

„1.România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din țările europene. Doar 0,55 % din PIB, față de 1,85 % media UE.

2. Existau disproporții majore în impozite de la o localitate la alta. Valoarea impozitelor nu ținea cont de valoarea de piață a clădirii în cazul persoanelor fizice.

3. Gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației. Peste 1/3 din impozite nu erau încasate”.