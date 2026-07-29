Ministrul polonez de externe avertizează că Putin e disperat și poate recurge la gesturi periculoase: "Ia în calcul escaladarea"

Sikorski a susținut, de asemenea, că conflictele sunt din ce în ce mai „interconectate”. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru TVP World că „intrăm în ape foarte agitate”, argumentând că conflictele din Ucraina și Iran sunt interconectate. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea lor.

Sikorski a adăugat că Rusia devine „cu fiecare an care trece tot mai mult un vasal al Chinei”, adăugând: „Rolul Chinei este să nu facă nimic, să se pregătească pentru o confruntare și să-și vadă rivalii slăbindu-se singuri”.

Întrebat dacă cele două teatre de conflict, Iranul și Ucraina, încep să arate ca un război global, Sikorski a declarat marți, în cadrul programului On the Record de la TVP World: „[Conflictul] privind Iranul se extinde până la Marea Roșie. Iar cel dintre Rusia și Ucraina s-a extins în interiorul Rusiei.

„Și, după cum știți, există temeri și acuzații că Rusia ia în considerare extinderea lui și mai mult [spre Occident].

„Deci da, este o îngrijorare. Sper ca Rusia să pună capăt nefericitei sale aventuri criminale... înainte să fie prea târziu pentru ea.”

Sikorski a susținut, de asemenea, că conflictele sunt din ce în ce mai „interconectate”, spunând: „Iranul obișnuia să furnizeze drone Shahed Rusiei. Acum, se pare, Rusia furnizează informații de țintire Iranului.”

Cum ar trebui să reacționeze Europa?

Sikorski a sugerat diverse modalități prin care Uniunea Europeană ar putea exercita mai multă putere pe scena internațională, începând cu a juca un rol mai important în negocierile de pace din Ucraina.

El a spus că Europa și-a câștigat acest drept suportând cea mai mare parte a costurilor de sprijinire a Kievului.

„Securitatea noastră europeană este în joc”, a adăugat Sikorski. „Și mai mult decât atât, este vorba despre cine va apărea ca al treilea actor al ordinii internaționale, Rusia sau Europa.

„Cred că suntem pe un drum bun, și anume, Rusia nu poate câștiga acest război.”

Ministrul a avertizat că presiunea tot mai mare asupra lui Vladimir Putin ar putea genera reacții imprevizibile. "Un om bolnav cu o armă rămâne un om înarmat", a spus el, referindu-se la riscul ca Rusia să recurgă la noi acțiuni de escaladare, inclusiv în afara Ucrainei.

Sikorski a cerut, de asemenea, o poziție mai fermă față de China și afluxul de comerț chinezesc în Europa.

„Când oamenii își subvenționează propriile industrii sau acționează în mod deliberat pentru a distruge concurența, atunci naivitatea nu este o virtute.

„După cum știți, politica comercială a UE este condusă de Comisia Europeană deoarece, în calitate de piață unică cu 450 de milioane de consumatori bogați, putem negocia și proteja interesele noastre mult mai bine decât ca țări individuale.

Avem niște birocrați foarte inteligenți... care sunt foarte buni la a identifica aceste practici neloiale și la a construi contramăsuri. Și asta trebuie să facem.”