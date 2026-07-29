Grecia interzice scăldatul în mai multe zone de coastă din Attica. Care sunt plajele vizate

1 minut de citit Publicat la 20:22 29 Iul 2026 Modificat la 20:22 29 Iul 2026

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Autoritățile sanitare din Grecia le-au reamintit locuitorilor și turiștilor că scăldatul rămâne interzis în mai multe zone de coastă din regiunea Attica, inclusiv în părți ale zonei metropolitane a Atenei, unde calitatea apei nu îndeplinește standardele de siguranță impuse, scrie Ekathimerini.

Adjuncta ministrului Sănătății, Irini Agapidaki, a emis o directivă care stabilește zonele cu restricții, menită să protejeze sănătatea publică.

Interdicția se aplică porturilor, șantierelor navale și altor zone de coastă cu caracter industrial, precum și unor porțiuni de țărm din apropierea localităților Pireu, Perama, Skaramangas, Aspropyrgos, Lavrio și Rafina.

Autoritățile au interzis, de asemenea, scăldatul la anumite distanțe față de gurile de evacuare a apelor uzate, canalele de scurgere a apelor pluviale și alte posibile surse de poluare, inclusiv în zonele din apropierea vărsării râului Asopos, la nord de Atena.

Autoritățile regionale de sănătate și de mediu au primit indicația de a colabora cu municipalitățile și cu responsabilii din porturi pentru a aplica restricțiile, a monta indicatoare de avertizare și a monitoriza plajele vizate. Ministerul a cerut continuarea testării apei și verificarea posibilelor surse de poluare.

Oficialii au precizat că restricțiile nu sunt permanente și ar putea fi revizuite în funcție de evoluția condițiilor de pe litoral și de rezultatele monitorizării de mediu aflate în desfășurare.