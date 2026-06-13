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Aeroporturile din București cumpără calculatoare și laptopuri. CNAB a lansat o licitație de 2,4 milioane de lei

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 17:25 13 Iun 2026 Modificat la 17:25 13 Iun 2026
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Aeroportul „Henri Coandă”. / FOTO: Profimedia Images

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație deschisă pentru achiziția de echipamente IT și monitoare profesionale. Valoarea estimată a contractului este de 2,4 milioane de lei, fără TVA, notează Agerpres.

Potrivit documentației publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), CNAB vrea să cumpere 150 de calculatoare, 20 de laptopuri, 10 stații de lucru tip Workstation și monitoare profesionale. Contractul nu este împărțit pe loturi, iar finanțarea vine din fonduri proprii ale companiei.

Firmele interesate pot depune oferte până pe 6 iulie 2026, ora 15:00. Pentru a se califica, ofertanții trebuie să dovedească că au livrat echipamente similare în ultimii trei ani, în valoare cumulată de cel puțin 300.000 de euro, și să facă dovada unui sistem de management al calității sau a unor standarde echivalente.

CNAB administrează Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu.

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Etichete: CNAB aeroporturi București licitatie laptopuri calculatoare achizitii

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