"Poarta Focșanilor", călcâiul lui Ahile pentru România, dacă e atacată de Rusia. General român: "Ne putem apăra singuri cinci zile!"

O analiză invocată, între alții, de fostul comandant al trupelor SUA în Europa, generalul Ben Hodges, arată că România și în special capitala sa, București, sunt extrem de vulnerabile la un atac inamic derulat pe spațiul așa-numitei "Porți a Focșanilor".

Sursa foto: Abaca Press

"Poarta Focșanilor" este o porțiune de teren care se întinde pe teritoriul a patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. Se află în sudul zonei operaționale de est a României.

"Poarta Focșanilor" are o lățime de circa 85 de kilometri și merge în adâncime aproximativ 60 de kilometri, pe direcția Ianca-Nămoloasa-Cudalbi.

Limitele sale geografice sunt date de aliniamentele Râmnicu Sărat-Odobești-Panciu în vest, Panciu-Tecuci-Foltești în nord, Tichilești-Brăila-Galați-Foltești și cursurile Prutului și Dunării în est și Râmnicu Sărat-Sutești-Tichilești în sud.

Simulare militară din 2019: Rusia ar învinge forțele României încă din prima zi

"Este vorba despre unul dintre cele mai critice terenuri militare operaționale din România: servește pe post de pâlnie dinspre nord și creează un câmp de luptă propice tancurilor. Însă, în circumstanțele potrivite, poate deveni o capcană operațională cu puține posibilități de scăpare", arată un studiu realizat de organizațiile New Strategy Center (România) și Centre for the Study of New Generation Warfare (SUA) înainte de invazia rusă din Ucraina.

Cercetarea pleacă de la o simulare făcută în 2019 la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu.

Potrivit concluziilor de la momentul simulării, forțele armate ale României ar fi învinse încă din prima zi a unei eventuale confruntări cu Rusia.

"Forțele curente ale României, în ciuda determinării și curajului, nu vor putea să respingă atacul inițial al inamicului, nici din direcția Moldovei, nici din direcția unei operațiuni de coastă", arată sursa citată.

În acest context, importanța strategică a "Porții Focșanilor" ține de faptul că trupele inamice din est pot ataca ușor Bucureștiul dinspre nord și, ulterior, și statele din Balcani. De asemenea, dacă inamicul atacă din sud, va putea pătrunde ușor prin "Poartă" către Europa Centrală, potrivit studiului.

Ca să poată proteja acest punct strategic, trupele NATO ar trebui să poată ajunge rapid în noua zonă de conflict, concluzionează această cercetare anterioară războiului din Ucraina.

Generalul (r) Cristian Barbu: "Exclud scenariul că în 24 de ore pică Bucureștiul"

"Vedeți, Poarta Focșanilor ne-a ajutat odată să ne apărăm cu succes o parte din teritoriu. Dar atunci acțiunea militară era dinspre vest către est.

De data aceasta, dacă luăm în calcul o acțiune militară din est către vest, sigur că aici apare un teritoriu destul de 'profitabil', din punctul de vedere al manevrelor militare cu tehnică blindată, cu echipamente care permit o deplasare rapidă.

Această grafică prezentată de dumneavoastră arată direcțiile importante pe care se pot dezvolta acțiunile militare din est către vest. Dar să nu uităm că atunci când domnul general Hodges a făcut o astfel de analiză erau alte circumstanțe.

În ziua de astăzi știm exact și noi, nu numai rușii, nu numai 'asociații' gândirii domnului Hodges, că în această zonă trebuie să întărim apărarea. Și au fost luate o serie întreagă de măsuri!

În acest moment sunt șase mari forțe militare - nu doar din punct de vedere al României, ci și al celor care sunt cu noi în NATO - așezate în această zonă a Porții Focșanilor. Să nu uităm, o altă dezvoltare, în plus față de ce ați arătat dumneavoastră pe hartă, ar putea să vină din Bugeac (teritoriu românesc aflat actualmente în componența Ucrainei, n.r.). Și în acest caz am prevăzut forțe, ca prim dispozitiv.

Cât putem să apărăm această bucată de teren? Foarte bine ați spus dumneavoastră: cel puțin 5 zile, singuri. Așadar, (scenariul) că în 24 de ore ar putea să pice Bucureștiul este exclus", a spus generalul (r) Cristian Barbu la Antena 3 CNN.