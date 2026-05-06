Surse: Nicușor Dan ia în calcul un guvern minoritar PSD-UDMR, dacă nu reușește să refacă vechea coaliție

Nicușor Dan și delegația PSD, la discuții după ce social-democrații i-au retras sprijinul lui Bolojan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan ia în calcul formarea unui guvern minoritar, pe măsură ce varianta refacerii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR pare tot mai improbabilă, potrivit surselor Antena 3 CNN. Șeful statului va încerca în continuare, ca primă soluție, să îi aducă pe liderii fostei coaliții la aceeași masă pentru a ajunge la un consens privind continuarea guvernării, însă varianta unui guvern PSD–UDMR, cu susținerea PNL și USR în Parlament, este tot mai viabilă.

După ce Guvernul Bolojan a fost demis, iar liberalii au votat că vor intra în Opoziție și cei de la USR că nu vor mai intra într-o nouă alianță cu PSD, pe masa lui Nicușor Dan se află acum două scenarii:

cel în care reușește să refacă fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui nou premier;

cel în care guvernul va fi unul minoritar, PSD-UDMR, iar PNL și USR îl vor susține din Parlament;

Potrivit surselor Antena 3 CNN, primul scenariu rămâne în continuare cel dorit de președintele Nicușor Dan. Așadar, discuțiile la Palatul Cotroceni vor continua în zilele următoare pentru a-i aduce pe liderii fostei coaliții la aceeași masă în vederea continuării guvernării.

Totuși, având în vedere că Ilie Bolojan a câștigat lupta în partid, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut, iar liberalii au votat pentru trecerea în opoziție și au trimis PSD să facă guvern cu AUR, scenariul refacerii coaliției pare tot mai improbabil. Este de așteptat ca Ilie Bolojan să refuze orice discuție cu PSD.

„Dumneavoastră nu îl cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu îl cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă. Eu îl știu pe Ilie Bolojan”, a spus și Kelemen Hunor, atunci când a fost întrebat dacă PNL ar putea accepta să avanseze un alt nume de premier.

În aceste condiții, se conturează din ce în ce mai mult scenariul unui guvern minoritar până la următoarele alegeri. O variantă acceptabilă pentru Nicușor Dan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În acest scenariu, guvernul ar fi unul PSD-UDMR, dar susținut de PNL și de USR din Parlament. Împreună PSD și UDMR nu au voturile necesare pentru o majoritate parlamentară. Liberalii sunt mai flexibili în ceea ce privește acest scenariu, dar orice sprijin al lor va fi condiționat. Astfel, la Palatul Cotroceni trebuie negociate și condițiile în care aceste două partide ar putea susține un guvern minoritar în care nucleul este PSD. Sorin Grindeanu a declarat anterior că ar accepta să fie premier, dar nu în orice condiții.

De asemenea, Nicușor Dan nu ar fi nici împotriva participării USR la guvernare, dacă își doresc. Oficial, liderii USR au spus că nu vor mai intra într-o nouă alianță cu PSD, după ce a folosit „cartea AUR” ca să dărâme Guvernul Bolojan. Astfel, USR ar putea rămâne în opoziție pentru o viitoare alianță cu PNL pentru alegerile din 2028.