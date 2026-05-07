George Simion îi cere lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un premier, după ce Bolojan a fost demis prin moțiune de PSD și AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis, joi, un comunicat de presă, prin care îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru, după ce Guvernul Bolojan a fost demis cu o moțiune de cenzură PSD-AUR.

„România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip consultări informale.

În Constituție nu există acest termen. Articolul 103, alineatul 1 din Constituția României prevede foarte clar că, pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele reprezentante în Parlament. Dacă întâlnirile convocate de președinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre așa ceva”, a transmite AUR.

„Nicușor Dan apelează la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, președintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuții nu doar cu președinții de partide, ci și cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuțiile constituționale”, se mai arată în comunicat.

„AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea”, a spus George Simion, președintele AUR.

La două zile după moțiunea de cenzură, nu se întrevăd soluții pentru ieșirea din criza politică, cu atât mai mult cu cât liberalii au decis să treacă în opoziție și refuză să mai colaboreze cu PSD.

La Palatul Cotroceni au fost deja chemați Sorin Grindeanu și Dominic Fritz pentru discuții informale cu Nicușor Dan. Abia astăzi au fost invitați premierul demis Ilie Bolojan și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele încă speră la refacerea coaliției, potrivit surselor Antena 3 CNN, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.