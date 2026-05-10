Surse: Nicușor Dan ar putea face o propunere de premier săptămâna viitoare. Scenariile viitorului Guvern, aflate pe masa președintelui

Partidele din fosta coaliție de guvernare pro-europeană așteaptă soluția președintelui Nicușor Dan pentru ieșirea din criza politică. Negocierile pentru formarea unei noi majorități se poartă în continuare în culise.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la sfârșitul săptămânii viitoare, președintele Nicușor Dan ar urma să vină cu o propunere pe care să o facă partidelor din fosta coaliție de guvernare. Președintele speră că această propunere va fi acceptată de toate partidele pentru formarea fie a unei coaliții majoritare, așa cum s-a întâmplat până acum, fie o coaliție minoritară, un guvern de tranziție. Spre această direcție se îndreaptă discuțiile în momentul de față.

Chiar și președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea în urma consultărilor informale de la Cotroceni, că există scenariul unui guvern de tranziție, care să activeze pentru o perioadă limitată de timp, care să aibă niște sarcini clar stabilite și să le ducă la bun-sfârșit.

În primul rând, este vorba despre alcătuirea bugetului pe 2027. De asemenea, o altă sarcină a unui astfel de guvern de tranziție ar fi menținerea economiei pe același traseu de până acum și a deficitului bugetar în limitele convenite cu UE. Acestea ar urma să fie principalele ținte ale viitorului guvern, care ar putea fi instalat la Palatul Victoria în perioada următoare.

Sursele Antena 3 CNN au precizat că la finalul săptămânii viitoare ar urma să existe o nouă rundă de discuții la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție, așa cum s-a întâmplat în cursul acestei săptămâni, după care să existe și o propunere clară pe care o va face șeful statului.

Ce a declarat Nicușor Dan în urma consultărilor informale de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații, sâmbătă, după ce, săptămâna trecută, i-a chemat pe liderii fostei coaliții la Palatul Cotroceni pentru discuții informale, în urma demiterii Guvernului Bolojan. Șeful statului a promis că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen „rezonabil”. De asemenea, președintele a stabilit deja principalul obiectiv al viitorului Executiv: bugetul pentru 2027.

Președintele României a spus că, după ce a stat de vorbă cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu reprezentanții minorităților naționale, s-au conturat „niște scenarii” pentru discuții viitoare. „Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentați ai minorităților naționale.

Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil".