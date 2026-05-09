Nicușor Dan, primele declarații după discuțiile informale de la Cotroceni: „Există niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe”

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații, sâmbătă, după ce, săptămâna trecută, i-a chemat pe liderii fostei coaliții la Palatul Cotroceni pentru discuții informale, în urma demiterii Guvernului Bolojan. Șeful statului a promis că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen „rezonabil”. De asemenea, președintele a stabilit deja principalul obiectiv al viitorului Executiv: bugetul pentru 2027.

Președintele României a spus că, după ce a stat de vorbă cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu reprezentanții minorităților naționale, s-au conturat „niște scenarii” pentru discuții viitoare.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentați ai minorităților naționale.

Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii.

Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil.

Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR, există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată, și în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pentru 2027”, a spus Nicușor Dan, sâmbătă, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

Criză politică la București

În acest moment, România nu are un guvern cu puteri depline, Guvernul Bolojan poate rămâne interimar maximum 45 de zile, timp în care poate adopta doar decizii strict administrative, care țin de funcționarea statului. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze și a anunțat că PSD își dorește să rămână la guvernare, iar fosta coaliție să fie refăcută, „poate ajustată”, inclusiv cu un alt premier de la PNL.

Însă, liberalii s-au reunit în ședință și au decis că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și au anunțat chiar că vor trece în opoziție. Un mesaj pe care Ilie Bolojan i l-a transmis ulterior și președintelui Nicușor Dan, în ciuda vocilor din partid care cer ca PNL să rămână la guvernare și să propună un premier.

De asemenea, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că se aliază pentru a „a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”.

Președintele Nicușor Dan și-a scurtat vizita în Armenia, după moțiunea de cenzură, și a anulat recepția tradițională de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei din cauza crizei politice.

Șeful statului a chemat săptămâna trecută, la Cotroceni, doar liderii politici din fosta coaliție pentru discuții informale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan și-ar fi dorit refacerea coaliției, dar este dispus să accepte și un guvern minoritar.