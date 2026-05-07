Bolojan și Fritz, mesaj comun după discuțiile cu Nicușor Dan: "Am decis să ne coordonăm pașii. În Guvern, la Parlament, la Cotroceni"

Modificat la 21:08 07 Mai 2026

Publicat la 21:04 07 Mai 2026

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat, în mesaje identice postate pe Facebook, că PNL și USR au decis "să își coordoneze pașii" în fața crizei politice. Foto: Facebook / Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a publicat, joi seara, cu puțin timp înainte de ora 21, un mesaj comun cu liderul USR, Dominic Fritz.

Mai devreme în cursul zilei, Bolojan s-a aflat la Cotroceni, pentru discuții informale cu președintele Nicușor Dan.

Fritz a purtat, la rândul său, discuții informale cu președintele cu o zi înainte.

Mesajul de pe pagina de Facebook a premierului este publicat și pe pagina liderului USR, cu exact același conținut și cu bifele albastre care certifică identitatea celor doi lideri.

În text, Bolojan și Fritz spun că au decis "să își coordoneze pașii" în fața crizei provocate de PSD, care a inițiat și votat moțiunea de cenzură cu AUR, în urma căreia guvernul a fost demis.

Textul celor doi lideri, în continuare.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz: PNL și USR își asume să apere direcția de reformă și corectitudine

"Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz: Ne coordonăm pașii în Parlament, în Guvern și la Cotroceni

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România."