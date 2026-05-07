Ilie Bolojan, mesaj pentru partid, înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan: „Am separat apele. S-au limpezit”

Ilie Bolojan a postat pe Facebook, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan, un mesaj „pentru liberali” în care a comparat PNL din anul 2021, când era condus de Florin Cîțu, și deciziile erau luate „în alte birouri” cu cel din prezent. Premierul demis a amintit de momentul în care liberalii au decis să facă alianță cu PSD. Cinci ani mai târziu, Bolojan a spus că apele s-au „separat” și s-au „limpezit” în PNL și prin decizia de marți de a nu mai colabora cu PSD și-a recâștigat respectul de sine. Președintele PNL i-a avertizat pe liberali că nu va urma o perioadă ușoară pentru partid.

Postarea lui Ilie Bolojan vine cu puțin timp înainte de întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, care și-ar dori ca vechea coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să fie refăcută și să continue să guverneze împreună.

De asemenea, este un mesaj care vine și după ce prim-vicepreședintele PNL a făcut apel la PNL să nu „abandoneze responsabilitatea guvernării” și să propună un nou premier.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani. Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite.

Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.

În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București”, a scris premierul demis.