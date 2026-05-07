Cătălin Predoiu face apel ca PNL să nu „abandoneze” guvernarea: „Un partid care are 14% rămâne relevant dacă are poziția de premier”

Cătălin Predoiu a făcut apel la PNL să nu „abandoneze responsabilitatea guvernării”. Foto: Inquam Photo/George Călin

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat joi, în Parlament, că PNL nu ar trebui să „abandoneze” guvernarea și că, dacă își dorește în continuare să rămână relevant, trebuie să își asume inclusiv funcția de premier. Liderul liberal a adăugat însă că era „logic” ca rezoluția prin care PNL a decis să treacă în opoziție să fie votată, deoarece ea condamna decizia PSD de a dărâma guvernul împreună cu AUR.

Cătălin Predoiu a făcut apel la PNL să nu „abandoneze responsabilitatea guvernării”. Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că sunt mai mulți colegi care sunt de acord cu el, că PNL trebuie să rămână la guvernare și, mai mult, trebuie să dea premierul.

Predoiu a declarat că această dorință a sa nu intră în contradicție cu votul dat în ședința PNL de marți, când conducerea a decis să treacă în opoziție. Liderul liberal a spus că acela a fost un vot de „condamnare politică” a PSD și era „logic și firesc” să o voteze.

„Votul luat în ședință a fost cât se poate de logic. Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură. Toți colegii din Parlament și partid am resimțit acest gest ca fiind unul extrem de incorect la adresa PNL, a Coaliției, a premierului și la adresa României.

Era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului. Ea exprima poziția noastră unanimă, solidară, vis a vis de gestul PSD de a iniția această moțiune în asociere cu AUR. Și chiar dacă nu o făcea în asociere cu AUR, gestul era la fel de condamnabil. Votul a fost cât se poate de logic și firesc.

Votul la moțiune era logic pentru că condamna politic moțiunea și PSD. Nu există o incompatibilitate între votul de la ședința care condamnă PSD și opinia mea și a altor colegi că aceasta este cea mai bună soluție”, a spus Cătălin Predoiu, joi, în Parlament.

Totuși, a spus Cătălin Predoiu, el își păstrează opinia că PNL trebuie să rămână la guvernare și a declarat că e nevoie de o „consultare mai largă” în partid pe acest subiect.

„Cu toate aceasta am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euro-atlantice, și care pot garanta că România va continua îmbrățișarea acestor valori și continuarea unor parteneriate pe care România și le-a construit, este cea mai bună soluție. Asumarea acestor responsabilități pentru țară. Aceasta a fost și ideea inițială a Coaliției, de a trece peste diferențe politice, un trecut complicat. Toate partidele din Coaliție au avut ciocniri politice. (...)

Ce ne preocupă în mod real, sincer, e dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Am mai spus în ședință că faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acest lucru nu trebuie pierdut.

Prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă nu am fi avut această funcție nu am fi putut să ducem la îndeplinire o serie de obiective. Va conta pe termen lung și din punct de vedere strategic. România are de dezvoltat în perioada imediat următoare parteneriate strategice în Europa, dar și cu alte state, în principal cu SUA”, a spus Predoiu.

Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că nu este momentul acum pentru reconstrucția PNL în Opoziție.

„Am înțeles preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși, nu suntem în campanie elctorală, nu asta trebuie să fie prima preocupare.

Ar trebui găsită o soluție ca PNL să-și continue efortul guvernării și în orice caz trebuie făcută o consultare”, a spus liderul liberal.

Întrebat dacă aceste opinii conflictuale ar putea duce la ruperea partidului, Predoiu a exclus acest scenariu. „E un zero risc. E o dezbatere de idei. E un respect deplin acolo. E tradiție în PNL să avem libertate de expresie, să ne spunem părerile”.

Întrebat dacă i s-a propus să devină noul premier, Predoiu a spus: „Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Nici înainte de ședință, nici după. Să fie limpede”.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze și a anunțat că PSD își dorește să rămână la guvernare, iar fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PNL.

Însă, liberalii s-au reunit în ședință și au decis că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și au anunțat chiar că vor trece în opoziție. De asemenea, și cei de la USR au spus că nu mai vor să colaboreze cu PSD.

Și cei de la UDMR și-ar dori refacerea vechii coaliții. Kelemen Hunor a declarat că singura soluție pentru a încheia criza politică este refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui premier care să nu fie un rival pentru liderii PSD și PNL și care să aibă capacitatea să coaguleze o majoritate în jurul său.

Președintele României încearcă să refacă vechea coaliție și a început discuțiile informale la Cotroceni cu liderii politici. Nicușor Dan ia în calcul inclusiv varianta unui guvern minoritar. Însă cel mai devreme abia pe la jumătatea lunii mai este posibil să se contureze o soluție.