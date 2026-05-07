Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. sursa foto: Hepta

Premierul demis Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de joi seara de la Cotroceni, că intenționează să coaguleze toate forțele de dreapta, inclusiv USR, și a anunțat ulterior pe rețelele sociale că își coordonează toate mișcările politice cu liderul USR Dominic Fritz. Formula polului de dreapta nu are însă susținere unanimă în PNL – cei mai mulți membri, inclusiv susținători ai lui Bolojan, s-au poziționat împotrivă. Nicușor Dan nu a avansat deocamdată o proprie soluție, ci a ascultat propunerile fiecărui partid, urmând să revină cu o formulă proprie săptămâna viitoare.

Președintele Nicușor Dan a continuat joi consultările cu liderii politici la Cotroceni, fără să avanseze deocamdată o proprie soluție pentru deblocarea crizei guvernamentale, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Șeful statului s-a întâlnit pe rând cu fiecare lider de partid și de comunitate – printre cei care au trecut pe la Cotroceni numărându-se liderul minorităților naționale Varujan Pambuccian, liderul USR Dominic Fritz, președintele UDMR Kelemen Hunor și, ultimul în cursul serii, premierul demis Ilie Bolojan.

Din informațiile disponibile în această etapă, Nicușor Dan nu a venit cu o soluție proprie și nu a propus un nume de premier, ci a ascultat variantele fiecărui partid, urmând ca, cel mai probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare, să-i recheme pe liderii politici și să vină cu propria propunere.

Pași spre un pol de dreapta

Imediat după discuția de la Cotroceni, Ilie Bolojan a anunțat pe rețelele sociale că își coordonează toate mișcările cu liderul USR Dominic Fritz. Anunțul reprezintă un pas concret spre formarea polului de dreapta PNL-USR – o formulă care nu se bucură însă de susținere unanimă în interiorul PNL. Cei mai mulți membri ai partidului s-au poziționat împotriva unei astfel de mișcări, inclusiv susținători ai lui Bolojan, nu doar din tabăra adversă.

Prin acest anunț, Bolojan semnalează intenția de a coagula toate forțele de dreapta, inclusiv USR, și de a acționa coordonat atât în guvernul interimar, cât și în Parlament și în consultările de la Cotroceni. Mesajul a fost transmis și președintelui Nicușor Dan în cadrul întâlnirii de joi seara.

Kelemen Hunor: două variante pe masă, inclusiv un premier tehnocrat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, primul care s-a prezentat joi dimineață la Cotroceni, a confirmat că pe masă rămân două scenarii.

Primul se referă la refacerea guvernării cu actualele forțe din coaliție, dar cu condiția ca premierul să nu fie nici din PNL, nici din PSD, pentru ca niciunul dintre partide să nu dea impresia că cedează. Formula lasă deschisă varianta unui tehnocrat propus de Nicușor Dan.

Al doilea scenariu este un guvern minoritar PSD-UDMR, votat în Parlament cu sprijinul PNL.

Din informații neverificate integral, Nicușor Dan ar fi vorbit la telefon cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Nu este clar dacă Grindeanu s-a deplasat și la Cotroceni sau dacă o întâlnire față în față ar putea avea loc vineri.

Nicușor Dan este așteptat să revină cu o proprie soluție după summitul de miercuri, eveniment pe care l-a considerat prioritar înainte de a avansa o formulă de guvernare.