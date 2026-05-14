De ce n-a fost acceptată oferta Damen Galaţi şi s-a plătit dublu către Rheinmetall? Miruţă: Răspunsul e mai simplu decât vă imaginaţi

Ministrul Apărării, Radu Miruţă.Foto: Agerpres

Radu Miruţă, ministrul Apărării, a comentat, joi, la Antena 3 CNN, motivele pentru care Guvernul va plăti 920 de milioane de euro din SAFE pentru 4 nave militare, deși avea o ofertă la jumătate din preț de la Damen Galaţi. "Răspunsul este şi mai simplu decât vă imaginaţi. Ce aţi prezentat este alt produs decât ce am contractat noi prin SAFE. Nu e acelaşi lucru", a afirmat Miruţă.

În septembrie 2025, la capătul a doi ani de discuţii cu Forţele Navale Române, Damen Galaţi se angaja să construiască patru nave militare pentru 457 milioane de euro. Oferta nu a primit nici până azi un răspuns. În schimb, prin SAFE, sunt alocate 920 de milioane de euro pentru patru nave similare. MApN susţine însă că nu va semna contracte de achiziţie publică în condiţii dezavantajoase pentru instituţie, scrie News.ro.

Pentru prima dată în carieră, managerul Damen se adresa ministrului Apărării, Radu Miruţă, şi şefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, pentru programul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), prin care sunt finanţate, cu 16,7 miliarde de euro, investiţii strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică şi securitate.

Managerul i se adresa lui Miruţă, în calitate de şef al Armatei, iar lui Jurca, în calitate de Coordonator naţional al Comisiei SAFE și cerea întâlnire cu cei doi pentru că, de aproape jumătate de an, Damen Galaţi făcuse o ofertă pentru construirea a două nave de patrulare şi a altor două, destinate intervenţiilor scafandrilor.

(de ce n-aţi acceptat Damen Galaţi şi aţi dat dublu către Rheinmetall?) Răspunsul este şi mai simplu decât vă imaginaţi. Pentru că nu este adevărat. Ce aţi prezentat este alt produs decât ce am contractat noi prin SAFE. Nu e acelaşi lucru.

Vă spun datele. Ce spune domnul de la Damen (n.r. - director de vânzări) este raportat la un produs diferit decât cel pe care... Eu nu pot să comentez veridicitatea celor spuse.

(de ce nu v-aţi întâlnit şi cu Damen?) Ce aţi arătat dvs, cu diferenţa enormă, nu conţine, faţă de produsele pe care le-a cerut Ministerul Apărării, următoarele: Sistemul de conducere a focului, aparatură de detecţie CBRN, sonar de chilă, sistemul de comandă şi control de navă, sistemul de rachettă antieriană. Aceşti oameni au trimis către Ministerul Apărării o ofertă comparabilă, cred la ce se referă, pentru Corveta cumpărată în trecut.

Aici, sunt comparate lucruri diferite. Programul SAFE nu este pus în balanţă cu oferta DAMEN, sunt lucruri diferite.

Din toate programele de înzestrare ale Armatei Române, nu există în ultimii 20 de ani o secvenţă de programe care obligă să se construiască mai mult în România decât acest program. Afirmaţia cu "10% producţie la firmele din România" este factual neadevărată. Firmele din România înseamnă toare firmele care sunt înregistrate cu cod fiscal în România, care vin şi produc în România. Iar acel număr este de 60%, nu de 10%.

10% este calculat raportat pe ce se duce la ROMARM", a declarat Miruţă la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării susţine că Rheinmetall va produce navele la Şantierul Naval Mangalia.

(unde va produce Rheinmetall aceste nave?) La Şantierul Naval Mangalia. Ori o va îndeplini, ori nu va face contractul. Producţia se va face în România, cu fabrici în România, salvând cel puţin 4-5 din fabricile duse la moarte de ROMARM.

ROMARM, aşa cum este condus el astăzi, de 20 de ami ar fi avut tot timpul din lume să ducă industria naţională pe culmi înalte. În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii pentru înzestrare", a mai afirmat Miruţă.