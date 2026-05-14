Un medic infectat cu hantavirus pe vasul MV Hondius povesteşte prin ce au trecut pasagerii pe navă. "Părea a fi doar o gripă"

1 minut de citit Publicat la 20:09 14 Mai 2026 Modificat la 20:15 14 Mai 2026

Nava de croazieră olandeză MV Hondius, în largul coastelor Capului Verde. Sursa foto: Hepta

Dr. Stephen Kornfeld, oncolog și pasager al navei MV Hondius, care a intervenit pentru a gestiona focarul de hantavirus după ce medicul navei s-a îmbolnăvit, a vorbit din carantină, din unitatea de bioizolare de la Centrul Medical al Universității din Nebraska (UNMC). Doctorul a fost testat "slab pozitiv" la testul PCR pentru hantavirus, notează Live Science. Dr. Kornfeld a descris simptomele apărute la bord şi momentele de spaimă prin care au trecut pasagerii.

Kornfeld rămâne asimptomatic, dar a spus că la începutul sau mijlocul lunii aprilie, el și un număr de pasageri de pe MV Hondius s-au îmbolnăvit de „ceea ce părea a fi o gripă”, cu simptome care includeau transpirații nocturne, frisoane, simptome respiratorii ușoare și oboseală.

„La momentul respectiv, părea că era doar un virus”, a declarat Kornfeld pentru CNN. „Și acum, privind în urmă, există o întrebare: Ar fi putut fi hantavirus? Dar sunt doar speculații; nu există nicio modalitate de a ști cu adevărat.”

Deși așteaptă rezultatele testelor suplimentare și veşti de la experții de la UNMC, stabilirea unei infecții anterioare „s-ar putea să nu fie atât de ușor de interpretat”, a adăugat Kornfeld. „Așadar, s-ar putea să nu se știe niciodată dacă acea boală, pe care au avut-o și alții, a fost hantavirus sau un virus tipic care a circulat printr-o navă de croazieră.”

12 cadre medicale din Olanda, în carantină

Doisprezece membri ai personalului unui spital olandez care tratează un pacient infectat cu hantavirus evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius au fost plasaţi în carantină deoarece procedurile nu au fost respectate corect, a anunţat unitatea medicală, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Erori de procedură au fost comise în timpul unei recoltări de sânge şi eliminării urinei pacientului, a explicat într-un comunicat centrul spitalicesc universitar Radboud, situat la Nijmegen, în estul Ţărilor de Jos.

Din cauza acestor circumstanţe, 12 angajaţi vor fi plasaţi în carantină timp de şase săptămâni ca măsură de precauţie, chiar dacă riscul de infecţie este scăzut", a adăugat spitalul.