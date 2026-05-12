Alertă în Olanda: 12 cadre medicale, în carantină după ce au tratat un pacient cu hantavirus de pe nava MV Hondius

Publicat la 16:33 12 Mai 2026 Modificat la 16:34 12 Mai 2026

Doisprezece membri ai personalului unui spital olandez care tratează un pacient infectat cu hantavirus evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius au fost plasaţi în carantină deoarece procedurile nu au fost respectate corect, a anunţat unitatea medicală, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Erori de procedură au fost comise în timpul unei recoltări de sânge şi eliminării urinei pacientului, a explicat într-un comunicat centrul spitalicesc universitar Radboud, situat la Nijmegen, în estul Ţărilor de Jos.

Din cauza acestor circumstanţe, 12 angajaţi vor fi plasaţi în carantină timp de şase săptămâni ca măsură de precauţie, chiar dacă riscul de infecţie este scăzut", a adăugat spitalul.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat statele lumii să se pregătească pentru apariția mai multor cazuri de hantavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus a îndemnat autoritățile naționale să urmeze recomandările OMS, care includ o carantină de 42 de zile și monitorizarea permanentă a contactelor cu risc ridicat.

„În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația se poate schimba. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a declarat oficialul într-o conferință de presă organizată marți la Madrid.

Nava turistică MV Hondius, care naviga din Argentina către Capul Verde, s-a aflat în centrul focarului după ce trei pasageri - un cuplu olandez și un cetățean german - au murit din cauza virusului.

Hantavirusul este răspândit de obicei de rozătoare sălbatice. În cazuri rare poate fi transmis de la om la om prin contact apropiat.

Varianta virală de la bordul MV Hondius este cea transmisibilă de la om la om, au constatat specialiștii.

OMS a confirmat până acum nouă cazuri acestei tulpini - numită Andes / Anzi - printre care o femeie din Franța și un cetățean american.

Aceștia au fost testați pozitiv după evacuarea de pe navă.