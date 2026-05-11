O franţuzoaică şi un american au fost testaţi pozitiv la hantavirus. Un alt pasager de pe nava MV Hondius are simptomele virusului

Este alertă din cauza virusului periculos care a făcut deja mai multe victime pe vasul MV Hondius. Unul dintre cei 17 pasageri americani evacuați de pe nava de croazieră care a plecat din Ushuaia, cel mai sudic oraș de pe Pământ, la începutul lunii trecute, a fost testat pozitiv cu hantavirus, dar nu prezintă niciun simptom, au declarat oficialii din domeniul sănătății din SUA, relatează AP News. Un concetăţean de pe nava afectată de un focar de hantavirus a început să prezinte simptome ale virusului chiar în timpul zborului spre casă. Iar ministrul francez al Sănătăţii, Stéphanie Rist, a anunţat luni că femeia care prezenta simptome a fost testată pozitiv cu hantavirus, conform AFP. Ea a fost repatriată în Franţa împreună cu alte patru persoane.

"Starea sa s-a degradat în noaptea (de duminică spre luni)", a precizat Stéphanie Rist. Femeia se află în prezent "într-un spital specializat în boli infecţioase", a mai adăugat ministrul Sănătăţii.

Potrivit oficialului, atunci când starea unei persoane infectate cu hantavirus se degradează, "viaţa îi poate fi în pericol, (iar) acesta este cazul acestei persoane".

Ministrul Sănătăţii a anunţat, de asemenea, că 22 de francezi care se aflau la bordul unor avioane, la 25 aprilie, unul care a asigurat o legătură între teritoriul britanic Sainte-Hélène şi Johannesburg, în Africa de Sud, şi altul care a asigurat o legătură de la Johannesburg la Amsterdam, în Olanda, "au fost identificate" drept cazuri de contact.

"Le cerem să contacteze" autorităţile sanitare, a îndemnat Stéphanie Rist.

Primii opt francezi care s-au aflat în avionul de la Sainte-Hélène la Johannesburg au fost plasaţi în izolare în urmă cu aproape o săptămână, a anunţat ministrul.

Apoi, alţi 14 francezi s-au aflat la bordul celui de-al doilea zbor, de la Johannesburg la Amsterdam.

"Ei au primit informaţii prin care li s-a cerut să se izoleze acasă", însă este necesar ca şi ei să contacteze autorităţile sanitare franceze, a cerut Stéphanie Rist.

Unul dintre pasagerii americani de pe vasul de croazieră MV Hondius, evacuat pentru a fi repatriat în Statele Unite, a fost testat pozitiv la hantavirus, iar un altul prezintă "simptome ușoare", a anunțat luni Ministerul american al Sănătății, informează AFP, conform Agerpres.

Dintre cele 17 persoane în curs de a fi repatriate, "un pasager prezintă la această oră simptome ușoare, iar un altul a fost testat ușor pozitiv la tulpina Anzi prin metoda PCR", a scris Ministerul pe platforma X.

Cei doi pasageri călătoresc "în compartimentele pentru izolare biologică ale avionului, ca măsură de precauție", a precizat instituția.

Pasagerii americani evacuați de pe arhipelagul spaniol Canare, unde vasul a făcut o escală, urmează să fie duși într-un centru specializat din Omaha, statul Nebraska.

În momentul sosirii, "fiecare persoană va face obiectul unei evaluări clinice și va beneficia de îngrijiri și de asistență adaptată stării sale", a mai subliniat Ministerul american al Sănătății.

După ce duminică au fost debarcați în Canare circa 100 de pasageri și membri ai echipajului de pe MV Hondius, operațiunile de evacuare se vor încheia luni, urmând ca vasul să plece apoi spre Țările de Jos. În cursul zilei de ieri, cinci țări au trimis avioane ca să îşi evacueze cetățenii de pe nava unde a izbucnit un focar de hantavirus.

"Am încheiat prima zi a operațiunii de evacuare de pe nava Hondius. Operațiunea s-a desfășurat fără probleme și conform planului, am debarcat 94 de persoane de 19 naționalități, organizând 7 zboruri cu pasageri de 8 naționalități diferite și un zbor cu pasageri de 11 naționalități, cel destinat Olandei.

Unul dintre cetățenii francezi a prezentat simptome ușoare în timpul zborului, iar autoritățile franceze vor proceda la aplicarea măsurilor de control și a protocolului stabilit", a declarat Monica Garcia, ministrul spaniol al Sănătăţii.

Pe cei mai mulţi dintre pasagerii vasului de croazieră îi aşteaptă săptămâni întregi de carantină.

"Desigur, ar putea exista simptome, dar este posibil ca acestea să nu fie asociate cu hantavirusul. Desigur, ar trebui verificat, dar odată cu vârsta apar multe probleme de sănătate. Aceasta a fost, de fapt, una dintre preocupările pe care le-am avut în legătură cu această navă, deoarece mulți dintre ei sunt vârstnici și suferă de multe alte afecțiuni cronice.

Și ar putea exista simptome asociate cu acestea, așa că, dacă există simptome, nu înseamnă că sunt legate de hantavirus, dar, desigur, ar putea fi. Știu însă că experții francezi vor face tot ce este necesar pentru a gestiona această situație", a precizat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății.

Varianta de hantavirus detectată pe vasul de croazieră, hantavirusul Anzi, este o tulpină care se poate transmite de la om la om după o perioadă de incubație ce poate dura până la șase săptămâni.