Pasagerii navei MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, vor fi repatriați din Tenerife, duminică

Nava de croazieră MV Hondius nu va fi autorizată să acosteze în port. Sursa colaj foto: Hepta

Pasagerii vasului de croazieră MV Hondius, afectat de un focar de hantavirus, vor începe să fie repatriaţi spre ţările lor de origine de duminică, odată ce nava va ajunge în Insulele Tenerife, în Arhipelagul Canare, a anunţat vineri Guvernul spaniol, citat de AFP, conform Agerpres.

MV Hondius ar trebui să sosească în portul Granadilla, din Insula Tenerife, duminică dimineaţă, a declarat în faţa reprezentanţilor presei ministrul Teritoriilor, Angel Victor Torres, precizând că repatrierile cu avionul vor începe "în aceeaşi zi".

Potrivit sursei citate, vasul nu va fi autorizat să acosteze în port. MV Hondius a pornit din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 1 aprilie, într-o călătorie promovată drept o expediţie în natură în Antarctica, cu preţuri pentru o cabină cuprinse între 14.000 şi 22.000 de euro.

Surse din Ministerul de Interne al Spaniei declaraseră anterior că evacuările vor începe luni, iar ţările din Uniunea Europeană se vor ocupa de repatrierea cetăţenilor lor.

Administrat de compania olandeză de croaziere Oceanwide Expeditions, vasul MV Hondius transportă aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului, care au 23 de naţionalităţi diferite. Trei persoane au decedat, a anunţat la începutul săptămânii operatorul navei MV Hondius.

Nava, care a călătorit din Argentina spre Capul Verde, se îndreaptă în prezent spre Tenerife. Trei pasageri bolnavi au fost evacuaţi de pe navă miercuri, în timp ce aceasta era ancorată în apele din largul coastelor Capului Verde.

Autorităţile spaniole au declarat că nava va ancora în largul insulei Tenerife şi că pasagerii vor fi apoi transferaţi în port cu ajutorul unei ambarcaţiuni mai mici.

Ei vor fi conduşi la Aeroportul Tenerife Sud, mai apropiat, a declarat directoarea serviciilor de urgenţă spaniole, Virginia Barcones, pentru postul public de televiziune TVE. "În principiu, este vorba despre persoane asimptomatice, care nu vor necesita un transport special", a precizat ea.

Cetăţenii străini vor trebui să fie repatriaţi de la acel aeroport spre ţările lor de origine în cadrul dispoziţiilor luate de guvernele respective, a anunţat ministrul spaniol al Sănătăţii, Monica Garcia.

Cei care vor prezenta eventual simptome la sosire, dacă nu vor necesita îngrijiri medicale urgente, vor fi şi ei repatriaţi, a adăugat acelaşi ministru al Sănătăţii.

"Luăm toate deciziile pe care le putem lua, ştiind în acelaşi timp că trebuie să evaluăm toate scenariile posibile", a declarat ea într-un interviu pentru televiziunea publică spaniolă.