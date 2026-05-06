OMS, după focarul de hantavirus de pe o navă: Riscul pentru omenire rămâne scăzut. Situația nu este similară cu pandemia de COVID-19

Reprezentare grafică științifică a hantavirusului. Trei persoane au murit în urma inferctării cu hantavirus la bordul unei nave turistice de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Foto: Getty Images

Riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe un vas de croazieră este „scăzut” pentru „restul lumii”, a declarat miercuri pentru AFP directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care consideră că această situație diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19, citat de Agerpres.

Contactat de jurnaliștii de la AFP, în timp ce se afla la Geneva, despre nivelul de urgență asociat cu acel focar apărut la bordul navei MV Hondius din Oceanul Atlantic, Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că „nu crede” că această situație medicală ar fi similară cu cea de la începutul pandemiei de COVID-19.

„Pentru moment, riscul pentru restul lumii este scăzut”, a adăugat directorul general al OMS.

„Avem în prezent (...) opt cazuri suspecte. Trei dintre pacienți au fost evacuați în urmă cu doar câteva ore”, a reamintit el, evocând doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, și o persoană considerată caz de contact apropiat, care este asimptomatică. Cele trei persoane au fost evacuate miercuri din Capul Verde la bordul a două avioane medicale.

MV Hondius, care a călătorit între Ushuaia, în Argentina, și arhipelagul Capului Verde, în largul coastei vest-africane, cu aproximativ 150 de persoane la bord, aștepta miercuri, după această evacuare medicală, permisiunea de a pleca spre Tenerife, în arhipelagul Canare, unde urmează să acosteze „în termen de trei zile”, potrivit autorităților spaniole.

„De acolo, bineînțeles, ceilalți pasageri se vor întoarce în țările lor”, a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmând astfel declarațiile făcute puțin timp mai devreme de ministrul spaniol al Sănătății, Monica Garcia Gomez.

„Avem deja la bord profesioniști din domeniul sănătății, inclusiv angajați ai OMS. Și noi vom continua să le monitorizăm și să le susținem pe persoanele aflate la bord. Monitorizăm, de asemenea, situația din exteriorul navei”, a adăugat directorul OMS, în contextul în care doi pasageri recenți ai navei MV Hondius au fost testați pozitiv cu hantavirus în orașele Johannesburg și Zurich, unde au fost spitalizați.

Specialiștii spun că virusul se transmite în principal de la rozătoare la om, prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci.

Boala poate provoca afecțiuni pulmonare severe și febră hemoragică cu afectare renală.

De asemenea, în Europa nu există, în acest moment, un vaccin împotriva hantavirusului, tratamentul fiind unul simptomatic.