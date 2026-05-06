Un pasager de pe vasul cu hantavirus e adus în Germania pentru a fi internat și testat. Un altul a fost confirmat pozitiv în Elveția

Pasagerii de pe vasul unde a izbucnit focarul de hantavirus acostează în Insulele Canare în trei zile. Foto: Profimedia Images

O femeie de naționalitate germană care s-a aflat la bordul vasului de croazieră MV Hondius, afectat de un focar de hantavirus, va fi adusă la un spital din orașul german Dusseldorf pentru a fi testată.

Anunțul a fost făcut miercuri un purtător de cuvânt al spitalului, care a precizat că persoana în cauză este asimptomatică, notează Agerpres, care citează Reuters și DPA.

Femeia germană de pe MV Hondius a fost în contact cu o persoană infectată.

Ea va fi transportată de la un aeroport din Olanda la Dusseldorf cu o unitate destinată pacienților cu risc ridicat, care aparține Departamentului de pompieri al orașului, a spus purtătorul de cuvânt.

Examinările vor avea loc în secția pentru boli infecțioase, fiind planificate, de asemenea, teste virusologice suplimentare, a mai precizat acest oficial german.

Transportul și analizele sunt planificate miercuri.

''Este o persoană de contact care nu prezintă indicii ale unei infectări cu hantavirus. Spitalizarea este preventivă, pentru evaluare medicală'', a precizat spitalul.

Un pasager infectat cu hantavirus a ajuns în Elveția

Trei pasageri aflați la bordul navei Hondius - ancorată în largul Capului Verde după ce a traversat Oceanul Atlantic din Argentina cu circa 150 de pasageri la bord - au murit din cauza infectării cu hantavirus.

Un alt pasager a fost testat pozitiv la virus, după ce a revenit în Elveția.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), trei persoane suspectate de infectare cu hantavirus au fost evacuate de pe vas.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a menționat că acestea urmează să primească tratament în Olanda.

Guvernul spaniol anunță planurile pentru pasagerii de pe MV Hondius, după ce a permis acostarea navei în Insulele Canare

Autoritățile spaniole au anunțat că permit acostarea navei Hondius în Tenerife, urmând ca toți pasagerii de alte naționalități să fie repatriați în țările lor.

În ceea ce-i privește pe pasagerii spanioli, aceștia vor fi duși la un spital militar din Madrid pentru carantină.

Vasul pe care a izbucnit focarul de hantavirus este așteptat în Insulele Canare în termen de trei zile, potrivit autorităților spaniole.

MV Hondius va acosta la Granadilla, pe insula Tenerife.

"Un sistem comun de evaluare a sănătății și evacuare va fi implementat pentru a-i repatria pe toți pasagerii, cu excepția cazului în care starea lor medicală împiedică acest lucru", a declarat ministrul spaniol al Sănătății, Monica Garcia Gomez, conform The Guardian.

14 cetățeni spanioli - inclusiv un membru al echipajului - aflați la bordul navei vor fi transferați la spitalul militar Gomez Ulla din Madrid, a adăugat ea.

Ministrul a mai spus că guvernul de la Madrid monitorizează alerta internațională "minut cu minut" pentru a lua toate măsurile necesare, menite să prevenă orice potențială răspândire a virusului.