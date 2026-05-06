Vasul de croazieră cu focarul mortal de hantavirus va acosta în Insulele Canare: Medicul de pe navă e în stare critică. Ce urmează

3 minute de citit Publicat la 10:39 06 Mai 2026 Modificat la 10:39 06 Mai 2026

Nava de croazieră olandeză MV Hondius, în largul coastelor Capului Verde pe 4 mai 2026. Sursa foto: Hepta

Spania a permis unui vas de croazieră pe care au fost depistate cazuri de infectare cu hantavirus şi trei decese să acosteze în Insulele Canare, în timp ce autorităţile sanitare investighează existenţa unei transmiteri interumane la bord, informează miercuri agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată în coordonare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Uniunea Europeană (UE), în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile umanitare, a declarat marţi seara Ministerul Sănătăţii din Spania.

Vasul de croazieră Hondius, cu aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului la bord, a ridicat ancora din sudul Argentinei şi se află în prezent ancorat în largul statului Capul Verde.

Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) analizează nava pentru a stabili care persoane trebuie evacuate de urgenţă din Capul Verde, a indicat ministerul spaniol.

Medicul de pe nava Hondius se află în stare critică și va fi transportat cu avionul în Insulele Canare

Ceilalţi pasageri şi membri ai echipajului se vor deplasa cu vasul de croazieră către Insulele Canare, unde se preconizează că vor ajunge în trei până la patru zile.

Conform ministerului spaniol, OMS a declarat că statul Capul Verde, situat în largul coastelor vestice ale Africii, nu a fost în măsură să desfăşoare operaţiunea pe cont propriu.

Insulele Canare erau, prin urmare, cea mai apropiată locaţie cu capacitatea necesară pentru a oferi asistenţă, a declarat ministerul, adăugând că Spania are obligaţia morală şi legală de a ajuta persoanele aflate la bord, printre care se numără mai mulţi cetăţeni spanioli.

De asemenea, Madridul a fost de acord ca medicul de pe nava Hondius, care se află în stare critică, să fie transportat cu avionul în Insulele Canare, a precizat ministerul.

Care este planul pentru debarcare

Portul exact din Insulele Canare în care va avea loc debarcarea nu a fost încă stabilit.

Odată ajunşi în port, echipajul şi pasagerii vor fi examinaţi, vor primi asistenţă medicală, dacă acest lucru se va dovedi necesar, şi vor fi repatriaţi în ţările de origine, potrivit ministerului.

OMS consideră că transmiterea interumană a hantavirusului a avut loc la bord, a declarat marţi dimineaţă epidemiologul OMS Maria Van Kerkhove într-o conferinţă de presă la Geneva.

Trei pasageri ai vasului de croazieră Hondius, aflat sub pavilion olandez, au decedat în cadrul focarului suspectat. Victimele sunt un cuplu de vârstnici olandezi şi un cetăţean german.

OMS suspectează în prezent un total de şapte cazuri de infectare cu acest virus, testele de laborator fiind în curs de desfăşurare.

Cum s-a transmis virusul: Evaluarea OMS

Anterior, OMS a postat pe reţeaua socială X: „Infecţiile cu hantavirus sunt de obicei legate de expunerea la mediu (expunerea la urina sau fecalele rozătoarelor infectate)”. Însă, Van Kerkhove a declarat că este posibil să fi avut loc o transmitere de la om la om în cazul variantei Andes suspectate în aceste cazuri.

OMS consideră că lanţul de infectare a început cu cele două persoane olandeze care este posibil să se fi infectat înainte de îmbarcare.

Van Kerkhove a subliniat că mulţi pasageri de pe vasul de croazieră participaseră la excursii pentru observarea animalelor sălbatice şi la alte activităţi similare.

Ea a sugerat că ulterior ar fi putut avea loc noi infectări în spaţiile închise de la bordul navei Hondius, însă nu a exclus posibilitatea infectării de la rozătoare pe insulele vizitate în timpul croazierei.

Operatorul olandez Oceanwide Expeditions a insistat că nu au existat şobolani la bordul navei, care naviga din Argentina spre Capul Verde când pasagerii s-au îmbolnăvit.

Doi membri ai echipajului necesită asistenţă medicală urgentă

Ministerul de Externe olandez a declarat anterior că trei persoane care s-au îmbolnăvit, inclusiv un cetăţean olandez, urmau să fie evacuate de pe Hondius şi transportate cu avionul în Ţările de Jos „cât mai curând posibil”.

Potrivit operatorului turistic, doi membri ai echipajului necesită asistenţă medicală urgentă. În afară de cazurile deja raportate, nu există noi cazuri suspecte.

Hantavirusul poate provoca febră şi afecţiuni respiratorii grave la oameni.

Infectarea se produce de obicei prin expunerea la urină, excremente sau salivă de la rozătoare infectate. Transmiterea de la om la om este rară, potrivit OMS.