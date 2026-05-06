Hantavirusul a fost depistat și în România: INS a înregistrat 15 cazuri. Care sunt simptomele

Reprezentare grafică științifică a hantavirusului. Trei persoane au murit în urma inferctării cu hantavirus la bordul unei nave turistice de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic.

Virusul periculos care a provocat moartea a trei oameni aflați pe o navă de croazieră în Atlantic a fost depistat și în România. Opt județe sunt în alertă și se află sub supravegherea Ministerului Sănătății. Hantavirusul se transmite de la rozătoare, iar în Europa nu există, în prezent, un vaccin aprobat împotriva acestuia.

În țara noastră a fost raportat anul acesta un caz de infecție cu hantavirus. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au precizat că, în ultimii trei ani, au fost înregistrate în total 15 cazuri.

Trei oameni au murit, iar alte cazuri sunt investigate acum, după apariția focarului pe nava de croazieră care navighează în Atlantic, unde peste 150 de persoane au rămas blocate din cauza situației.

Specialiștii spun că virusul se transmite în principal de la rozătoare la om, prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul și posibilitatea unei transmiteri interumane.

Boala poate provoca afecțiuni pulmonare severe și febră hemoragică cu afectare renală. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru Europa, în contextul acestui focar, rămâne foarte scăzut.

De asemenea, în Europa nu există, în acest moment, un vaccin împotriva hantavirusului, tratamentul fiind unul simptomatic.