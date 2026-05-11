Franța decretează 42 de zile de izolare pentru suspecții cu risc de hantavirus. O femeie a fost testată pozitiv în zborul de repatriere

Pasageri evacuați de pe nava MV Hondius, după ce aceasta a acostat în Tenerife pe 10 mai. Foto: Getty Images

Franța a dispus măsuri stricte pentru a preveni răspândirea a hantavirusului, după ce o femeie, aflată între cei cinci pasageri repatriați de pe nava MV Hondius, a fost testată pozitiv, anunță Politico.

„Pasagerii, oricine a fost în contact cu aceștia sau alte persoane cu un risc grav de infecție pot fi supuși unei izolări de până la 42 de zile”, spune textul decretului adoptat luni.

Tot luni, femeia cu cetățenie franceză a fost testată pozitiv pentru hantavirus, după ce a fost evacuată duminică de pe nava de croazieră pe care a izbucnit focarul.

Confirmarea publică a fost făcută de ministrul francez al Sănătății din țară, Stephanie Rist.

Femeia a început să se simtă rău în zborul de repatriere, duminică seară, după ce nava a acostat în Tenerife, a relatat publicația Le Figaro.

Potrivit ministrului, ceilalți pasageri vor fi testați din nou.

Toți cei cinci pasageri sunt acum în izolare la Paris.

77 de europeni printre pasagerii navei unde a izbucnit focarul de hantavirus

Politico mai notează că unul dintre cei 17 cetățeni americani repatriați a fost, de asemenea, testat pozitiv, în timp ce un altul prezintă simptome, după cum a confirmat, duminică, Departamentul de Sănătate din SUA.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit Spaniei și autorităților din alte state pentru debarcarea rapidă a pasagerilor de pe MV Hondius.

Von der Leyen a precizat că lucrează în strânsă colaborare cu agențiile sanitare pentru evacuarea pasagerilor de pe navă.

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, au declarat săptămâna trecută că ar putea urma și alte cazuri confirmate, în contextul în care autoritățile sanitare din mai multe țări testează pasagerii și contactele pentru virus.

La bordul navei erau 77 de persoane din Europa, potrivit unui comunicat al operatorului olandez al navei, Oceanwide Expeditions.

Subtipul de hantavirus de pe MV Hondius se transmite de la om la om

OMS a încercat, între timp, să calmeze temerile că focarul de hantavirus de pe MV Hondius reprezintă un risc pentru sănătate de amploarea pandemiei Covid-19.

Hantavirusul este de obicei răspândit de șobolanii infectați.

Subtipul Andes, adică varianta implicată în focarul de pe navă, este singura cunoscută care se răspândește între oameni.

Trei persoane care se aflau pe MV Hondius au murit după ce au contractat virusul.