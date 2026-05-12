Șeful OMS avertizează țările să se pregătească pentru mai multe cazuri de hantavirus. Ce spune de carantina de 42 de zile

Publicat la 14:56 12 Mai 2026 Modificat la 14:56 12 Mai 2026

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat statele lumii să se pregătească pentru apariția mai multor cazuri de hantavirus, scrie The Guardian.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a îndemnat autoritățile naționale să urmeze recomandările OMS, care includ o carantină de 42 de zile și monitorizarea permanentă a contactelor cu risc ridicat.

„În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația se poate schimba. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a declarat oficialul într-o conferință de presă organizată marți la Madrid.

Nava turistică MV Hondius, care naviga din Argentina către Capul Verde, s-a aflat în centrul focarului după ce trei pasageri - un cuplu olandez și un cetățean german - au murit din cauza virusului.

Varianta virală de la bordul navei MV Hondius se transmite de la om la om

Hantavirusul este răspândit de obicei de rozătoare sălbatice. În cazuri rare poate fi transmis de la om la om prin contact apropiat.

Varianta virală de la bordul MV Hondius este cea transmisibilă de la om la om, au constatat specialiștii.

OMS a confirmat până acum nouă cazuri acestei tulpini - numită Andes / Anzi - printre care o femeie din Franța și un cetățean american.

Aceștia au fost testați pozitiv după evacuarea de pe navă.

Șeful OMS: Interacțiunea între pasagerii de pe MV Hondius a fost ridicată

Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a vorbit marți alături de premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a recunoscut că este probabil să apară mai multe cazuri, din cauza nivelului ridicat de interacțiune dintre pasagerii aflați la bord, înainte ca alarma să fie dată și primul caz să fie confirmat la un pasager..

„Ne așteptăm la mai multe cazuri deoarece, după cum vă amintiți, cazul index - primul caz de pe navă - a fost (consemnat) pe 6 aprilie, iar interacțiunea dintre pasageri a fost foarte mare. Și, după cum știți, perioada de incubație este de șase până la opt săptămâni.

Așadar, din cauza interacțiunii dintre oameni, cât timp se aflau încă pe navă și înainte să înceapă măsurile de prevenire a infecției, ne așteptăm la mai multe cazuri, ca urmare a unor lucruri care s-au întâmplat pe durata călătoriei”, a explicat șeful OMS

Potrivit acestuia, după evacuarea navei, fiecare țară este acum responsabilă pentru propriii cetățeni.

„Sper că vor avea grijă de (foștii) pasageri, ajutându-i și protejându-și în același timp cetățenii. Asta ne așteptăm să facă”, a îndemnat el.

Șeful OMS: Spania este un exemplu de compasiune și solidaritate

Șeful OMS a lăudat guvernul spaniol pentru modul în care a răspuns la criza sanitară, după ce autoritățile din Capul Verde au refuzat să permită acostarea acesteia.

În schimb, executivul de la Madrid a acceptat ca nava să acosteze în Insulele Canare.

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați din Tenerife într-o operațiune desfășurată duminică și luni.

„Aș dori să mulțumesc Spaniei și, în special, premierului Pedro Sanchez, pentru leadershipul și coordonarea remarcabile. Acesta este un model și sper ca și alte țări să învețe din acest exemplu, nu doar în ceea ce privește obligațiile, ci și compasiunea și solidaritatea demonstrate de Spania.

Într-o lume divizată și care dezbină, bunătatea și grija față de ceilalți” sunt importante”, a afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Această lume nu are nevoie de mai mult egoism și nici de mai multă teamă. Are nevoie de țări care dau dovadă de solidaritate și care vor să meargă înainte”, a spus, la rândul său, premierul Sanchez.

Un ofițer de poliție din Spania a murit în timpul evacurării celor de pe nava-focar

Premierul și-a exprimat, totodată, condoleanțele față de familia unui ofițer al Guardia Civil (jandarmeria spaniolă, n.r.), care a murit în urma unui atac de cord în timp ce participa la operațiunea de evacuare de duminică.

Ultimele două avioane care transportau pasageri și membri ai echipajului de pe MV Hondius au părăsit arhipelagul Canare luni seara și au ajuns în Țările de Jos în dimineața zilei de marți.

MV Hondius, care s-a realimentat și și-a refăcut proviziile în Tenerife, navighează acum înapoi spre portul Rotterdam cu un echipaj format din 25 de persoane, însoțiți de un medic și o asistentă.