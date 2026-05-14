„Vor acționa în culise”. De ce crede șeful Trezoreriei SUA că Beijingul va presa Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

2 minute de citit Publicat la 21:31 14 Mai 2026 Modificat la 21:31 14 Mai 2026

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus lui Donald Trump că cele două țări ar trebui să fie „parteneri, nu adversari”. La rândul său, președintele american l-a numit pe Xi un „mare lider”. FOTO: Getty Images

China își va folosi influența asupra Iranului și va interveni „în culise” pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat CNBC joi, după summitul Donald Trump-Xi Jinping . Cei doi președinți au convenit că strâmtoarea trebuie să rămână deschisă și fără taxe de navigație, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

„Este în interesul lor să redeschidă strâmtoarea. Cred că vor acționa în culise, în măsura în care cineva are influență asupra conducerii iraniene”, a spus Bessent. China este cel mai mare importator de țiței din lume. Aproximativ 10% din importurile sale au provenit din Iran, iar mai mult de jumătate din Orientul Mijlociu în 2024, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Aproape toate exporturile de țiței ale Iranului ajung în China, a declarat secretarul Trezoreriei.

„China are un interes mult mai mare în redeschiderea strâmtorii decât Statele Unite”, a spus Bessent pentru CNBC.

China vrea ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă

Președintele Donald Trump a discutat joi cu președintele Xi Jinping în cadrul unei vizite de stat de două zile la Beijing. Un oficial de la Casa Albă a declarat că liderii au convenit că Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă.

„Cele două părți au convenit că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru a susține fluxul liber de energie.

Președintele Xi a exprimat, de asemenea, opoziția Chinei față de militarizarea strâmtorii și față de orice încercare de a percepe taxe pentru utilizarea acesteia.”, a spus oficialul.

Iranul a blocat strâmtoarea de la începutul lunii martie, ca răspuns la atacurile aeriene americane și israeliene, în care au murit mai mulți lideri ai regimului, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Blocada a întrerupt exporturile de petrol din Golful Persic către piața globală, declanșând cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie. Aproximativ 20% din țițeiul mondial trecea prin strâmtoare înainte de război.

Teheranul susține acum că deține controlul asupra acestei rute maritime înguste, un punct major de blocaj în negocierile de pace blocate cu SUA. Iranienii și-ar dori să taxeze navele care traversează Ormuz.

Totuși, presa de stat chineză nu a menționat în mod specific Strâmtoarea Ormuz ca subiect al discuțiilor dintre Trump și Xi. Cei doi lideri „au făcut schimb de opinii privind probleme internaționale și regionale majore, precum situația din Orientul Mijlociu”, potrivit agenției Xinhua.

Porturi iraniene blocate

SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene pentru a presa Teheranul să ajungă la un acord. În ultimele trei zile, nu a fost încărcat petrol la principalul terminal de export, insula Kharg, a declarat Bessent. SUA cred că rezervoarele de stocare ale Iranului sunt pline.

„Nicio navă nu iese, nicio navă nu intră, deci nu pot stoca petrol pe mare. Vor începe să oprească producția. Vedem asta din fotografii din satelit”, a spus secretarul Trezoreriei.

Bessent a spus pentru CNBC că China este interesată să cumpere mai multă energie din SUA ca răspuns la perturbările de aprovizionare din Orientul Mijlociu. China și alte țări caută surse mai stabile de energie, a adăugat el.

SUA plănuiesc să își crească exporturile de petrol și gaz natural lichefiat din Alaska, considerată o sursă naturală pentru China datorită proximității geografice, a mai spus oficialul. „Credem că nu doar China, ci toate țările din lume vor încerca să diversifice și să se îndepărteze de Orientul Mijlociu către surse mai stabile de energie și ce loc mai bun decât Statele Unite”, a spus Bessent.