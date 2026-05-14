Pompă și spectacol: pentru oficialii chinezi care au pregătit summitul Donald Trump - Xi Jinping, fiecare secundă contează

7 minute de citit Publicat la 08:00 14 Mai 2026 Modificat la 08:06 14 Mai 2026

Acest tip de planificare extrem de precisă, până la secundă, a fost demonstrată și în timpul primei vizite a lui Trump la Beijing în 2017. Sursa foto: Jim Watson/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Chinezii au pregătit minuțios vizita lui Donald Trump la Beijing. Totul este planificat extrem de precis, până la secundă, de la discuțiile propriu-zise până la informațiile care vor ajunge la presă și spectacolul pus în scenă pentru președintele american. Rămâne însă un element care stârnește anxietate în rândul oficialilor chinezi: spontaneitatea lui Donald Trump. Aceștia nu pot controla ceea ce va spune președintele SUA.

Summitul are loc la aproape zece ani de la ultima vizită a lui Trump la Beijing și, deși este primit cu fast și de data aceasta, nivelul de ceremonie nu va fi cel din 2017. „În lume este un război”, a explicat un fost oficial chinez pentru CNN.

Cu pași repezi, liderul chinez Xi Jinping va coborî cele 39 de trepte acoperite cu covor roșu din fața Marii Săli a Poporului din Beijing, un reper politic aflat chiar în inima capitalei chineze.

Fiecare pas este calculat astfel încât el să treacă pe lângă oficiali de rang înalt din delegațiile celor două țări.

Va ajunge într-un punct discret de pe covorul roșu la doar câteva secunde după sosirea oaspetelui său, președintele SUA Donald Trump. La semnal, va începe muzica ceremonială.

Acest tip de planificare extrem de precisă, până la secundă, demonstrată în timpul primei vizite a lui Trump la Beijing în 2017, va fi din nou pusă în scenă începând de joi, când se așteaptă ca președintele american să viziteze Templul Cerului, un vechi loc de cult unde împărații se rugau pentru recolte bune, și Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist aflat la putere, despre care se știu foarte puține lucruri publice.

„Chinezii sunt foarte, foarte meticuloși. Vor să planifice totul cu mare exactitate”, a spus William Klein, fost diplomat american care a ajutat la organizarea vizitei lui Trump din 2017 și care este acum partener senior la firma de consultanță FGS Global.

Discuțiile cu un președinte atât de imprevizibil precum Trump reprezintă o provocare logistică uriașă pentru oameni obsedați de precizie. Diplomații trebuie doar să se gândească la întâlnirea recentă a liderului american cu omologul său japonez, în care acesta a glumit pe seama atacului Japoniei asupra Pearl Harbor din Al Doilea Război Mondial.

„Cred că spontaneitatea va veni din ceea ce va spune președintele în timpul întâlnirilor și nu există nicio modalitate de a controla asta”, a spus Sarah Beran, fost diplomat american de rang înalt, care a ajutat la organizarea vizitei lui Trump în China din 2017 și a întâlnirii dintre Xi și Biden din 2023. Beran a anticipat că Beijingul va limita accesul presei pentru a evita ca eventualele remarci improvizate să fie difuzate pe scară largă.

În culise, oficiali de nivel inferior și de rang înalt din ambele țări lucrează de luni de zile pentru a stabili rezultate concrete și pentru a rafina mesajele politice.

Din partea chineză, nimic nu este lăsat la voia întâmplării; nimic nu poate merge prost, mai ales în cadrul evenimentelor publice atent coregrafiate.

Obiectivul final al oficialilor chinezi este de a-și prezenta liderul în cea mai bună lumină posibilă, în timp ce își fac oaspetele să se simtă respectat.

În timpul vizitei precedente a lui Trump, în 2017, acesta a fost primit cu o vizită privată extrem de rară la Orașul Interzis, spectacole culturale și o ceremonie de primire cu zeci de copii care îl aclamau.

De această dată, simpla prezență a lui Trump în China, într-un moment de turbulențe globale create de decizia sa de a lansa atacuri asupra Iranului, este deja considerată o victorie pentru Beijing.

„Faptul că Trump este aici și că cei doi lideri pot avea o întâlnire față în față este deja un rezultat important și un succes”, a spus o sursă chineză familiarizată cu situația.

„Întotdeauna un spectacol uimitor”

Peisajul politic global s-a schimbat semnificativ din 2017, când Beijingul a organizat faimoasa „vizită de stat plus”, creată special pentru Trump.

„Fiecare detaliu a reflectat o muncă și o pregătire meticuloasă”, menită să creeze o atmosferă caldă și să „dilueze suspiciunile, să construiască încrederea și să încurajeze Washingtonul să ia în considerare mai mult interesele Chinei în formularea politicilor”, potrivit presei de stat chineze la acea vreme.

Xi i-a făcut personal un tur lui Trump în Orașul Interzis, închizând vastul complex palatin pentru public, astfel încât Trump și Prima Doamnă Melania să se poată bucura de o reprezentație privată de operă pekingeză și să admire lucrările de restaurare ale sitului UNESCO.

Ulterior, Xi a găzduit un banchet fastuos, Trump devenind primul lider străin care a luat masa în Orașul Interzis de la fondarea Chinei moderne.

Gărzile de onoare ale Armatei Populare de Eliberare, inclusiv membri ai forțelor terestre, navale și aeriene, au trecut prin selecții riguroase și antrenamente intense pentru a fi alese pentru ceremonia de prezentare din Piața Tiananmen, bărbații având în jur de 188 cm înălțime, iar femeile o medie de 175 cm.

Zeci de copii din școli apropiate, inclusiv 10 copii americani expatriați, au fost de asemenea selectați pentru a-l întâmpina pe „bunicul Trump”, pentru ca acesta să simtă „căldura de acasă și sinceritatea prieteniei Chinei”, potrivit presei de stat de la acea vreme.

„Când vizita are loc în China, guvernul chinez organizează vizitele de stat mai bine decât oriunde altundeva am văzut. Este întotdeauna o masă extraordinară. Există divertisment, astfel că China este un gazdă foarte bună pentru aceste vizite oficiale, în sensul că pur și simplu pun în scenă un spectacol cu adevărat impresionant”, a spus Beran, acum partener la firma de consultanță Macro Advisory Partners.

De această dată, în ciuda tensiunilor comerciale reînnoite și a războiului din Iran, Beijingul a făcut gesturi diplomatice prietenoase înaintea vizitei lui Trump. La sfârșitul lunii aprilie, a anunțat trimiterea unei perechi de panda giganți la Grădina Zoologică din Atlanta: Ping Ping și Fu Shuang, ale căror nume înseamnă pace și dublă prosperitate.

De asemenea, China a aprobat difuzarea în cinematografe a două filme de la Hollywood: „The Devil Wears Prada 2” și „Michael”, un film biografic despre Michael Jackson, în perioada sărbătorii Golden Week din mai.

Intervalele de difuzare foarte căutate din perioada sărbătorilor sunt, de obicei, rezervate exclusiv filmelor produse pe plan intern, astfel că aprobarea difuzării a două filme impregnate de cultura americană a fost privită ca un gest de consolidare a legăturilor SUA–China dincolo de relațiile guvernamentale.

O atmosferă tensionată

Au trecut aproape zece ani de la ultima vizită a lui Trump la Beijing, iar deși numărul treptelor de pe scara Marii Săli a Poporului a rămas același, Beijingul este acum mai pregătit să îl primească pe liderul american.

După un deceniu de rivalitate tot mai profundă, Beijingul vine la această întâlnire cu propriul său „manual de acțiune”, care include o amplă campanie de autosuficiență economică și un set mai puternic de instrumente pentru a gestiona sancțiunile externe asupra companiilor chineze.

Beijingul dorește să folosească acest summit al liderilor pentru a demonstra lumii că poate gestiona relația cu Trump, dar și pentru a deschide calea unor relații mai stabile cu SUA sub un eventual succesor al acestuia.

Xi este așteptat să aibă o prezență autoritară în rolul de gazdă, în contrast cu un președinte american cunoscut mai degrabă pentru instinct decât pentru pregătire minuțioasă.

Oficialii chinezi au făcut o cantitate extraordinară de cercetare pentru a se pregăti pentru orice manevre neașteptate ale echipei americane.

„(Oficialii chinezi) sunt foarte incomozi cu ambiguitatea sau cu surprizele. Nu vor ca liderii lor să fie luați prin surprindere de subiecte sau întrebări pentru care nu au fost informați corespunzător

Din acest motiv, încearcă să definească împreună cu cealaltă parte, pe cât posibil, agenda exactă și temele exacte care vor fi ridicate și, de multe ori, fac presiuni puternice pentru ca anumite subiecte să nu fie deloc ridicate. Nu vor să vorbească despre ele”, a spus Klein.

Comerțul va fi cu siguranță pe agendă. Ambele părți caută concesii și relaxarea restricțiilor de export.

Vor fi inevitabile discuțiile despre Iran și impactul războiului asupra pieței globale a petrolului.

În afara mesei de negocieri, Shi Yinhong, specialist în relații internaționale la Universitatea Renmin din Beijing, a spus că „este puțin probabil” ca China să organizeze un spectacol la fel de mare pentru Trump ca în 2017.

Shi a afirmat că, după vizita precedentă a lui Trump, relațiile bilaterale SUA–China au intrat într-un deceniu de rivalitate tot mai intensă, cu tensiuni legate de comerț, tehnologie, drepturile omului, Taiwan și Marea Chinei de Sud. Beijingul „a învățat lecții importante”, a spus Shi, sugerând că un spectacol fastuos nu duce neapărat la relații mai bune.

Wang Huiyao, fost consilier al Consiliului de Stat al Chinei, a spus că programul strâns de două zile și numărul mare de subiecte de negociere vor face dificilă repetarea spectacolului din 2017. „Mă îndoiesc că nivelul de ceremonie sau grandiozitate va depăși vizita din 2017. De data aceasta, suntem aici să ne apucăm de treabă, iar în lume este un război”, a spus Wang, șeful think tank-ului semi-oficial Center for China and Globalization.