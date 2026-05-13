„Ce spune dimineața se poate schimba până după-amiază”. Chinezii privesc cu scepticism vizita lui Donald Trump la Beijing

3 minute de citit Publicat la 18:44 13 Mai 2026 Modificat la 18:44 13 Mai 2026

Dacă odinioară era văzut ca un entertainer, acum este perceput ca un lider care ar putea reprezenta o amenințare reală pentru interesele Chinei.

China pe care Donald Trump o vizitează în aceste zile nu este aceeași de acum nouă ani, când a fost ultima lui vizită de stat la Beijing. Țara condusă de Xi Jinping este mai încrezătoare. Deși economia are dificultăți, naționalismul este în creștere, iar în fața chinezilor obișnuiți Donald Trump și-a pierdut din strălucire. Nici cuvântul președintelui american nu valorează foarte mult în ochii chinezilor. Cred însă că SUA trebuie să accepte ascensiunea Chinei, relatează The Guardian.

Yaoji Chaogan, o cantină fără pretenții aflată lângă istoricele Turnuri ale Tobelor și Clopotului din Beijing, afișa odinioară cu mândrie fotografii cu Joe Biden, care a vizitat restaurantul în 2011, pe vremea când era vicepreședinte al Statelor Unite.

Vizita lui Biden a devenit virală în China, iar presa a lăudat așa-numita sa „diplomație a tăițeilor” (unul dintre felurile comandate de Biden a fost zhajiang mian, un tip tradițional de tăiței din Beijing cu pastă de fasole).

Dar dovezile vizitei lui Biden au fost înlăturate atunci când restaurantul a fost redecorat în urmă cu câțiva ani. O vizită a unui lider american nu mai este astăzi un motiv de mândrie.

„Dacă politicienii americani ar fi cu adevărat deștepți, nu ar încerca să țină China în loc”, a spus Liu Cheng, 47 de ani, aflat miercuri la restaurant, pentru The Guardian.

De ce cred chinezii că Donald Trump e o amenințare

Acesta este alimentat de propaganda de stat și de percepția declinului și haosului din SUA, inclusiv faptul că țara a ajuns să aleagă un lider atât de neconvențional și imprevizibil precum Trump.

Pariurile recente de politică externă ale lui Trump, de la răpirea președintelui Venezuelei până la declanșarea unui război cu Iranul, nu au făcut decât să întărească percepția multor chinezi că SUA este un factor de instabilitate.

Președintele american și-a pierdut din strălucire în China. Dacă odinioară era văzut ca un entertainer, acum este perceput ca un lider care ar putea reprezenta o amenințare reală pentru interesele Chinei, în ciuda faptului că l-a descris pe Xi Jinping drept „un tip extraordinar”.

Liu a spus că, indiferent cine este președinte al SUA, „pentru oameni obișnuiți ca noi este cam același lucru. Înainte de a prelua funcția, președinții americani pot spune lucruri foarte extreme, dar odată ajunși la putere nu au de ales decât să se confrunte cu realitatea existenței Chinei”.

El a spus că SUA are dificultăți în a accepta ascensiunea Chinei. America „vede China ca pe o amenințare… cred că va mai dura aproximativ 10 ani până când o va accepta”.

Liu Chunlei, un taximetrist în vârstă de 36 de ani, a spus că problema independenței Taiwanului creează o prăpastie între cele două superputeri.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său și se așteaptă ca SUA să își tempereze sprijinul pentru insula autoguvernată atunci când Xi și Trump se vor întâlni în această săptămână.

Totuși, Liu a salutat faptul că Trump este dispus să viziteze Beijingul. „Va ajuta cu siguranță puțin la detensionarea relațiilor China–SUA… arată că atitudinea lui față de China nu este una ostilă”, a spus șoferul.

Templu religios, închis înainte de vizita lui Trump

Pe străzile din Beijing, măsurile de securitate au fost intensificate pentru ca totul să decurgă fără probleme. Templul Cerului, un complex religios din dinastia Ming, din secolul al XV-lea, a fost închis vizitatorilor de marți, înaintea vizitei planificate a lui Trump de joi după-amiază.

Templul este un monument important în istoria relațiilor dintre Beijing și Washington. Henry Kissinger l-a vizitat într-o vizită secretă în China în 1971, vizită care a deschis drumul către stabilirea relațiilor diplomatice oficiale dintre SUA și China.

Un cercetător chinez a spus că Trump își dorește să fie văzut, asemenea lui Kissinger, ca un pionier în relațiile SUA–China. Însă unii chinezi obișnuiți sunt sceptici. Pe rețeaua Weibo, un utilizator a scris: „Nu are rost să discuți nimic cu Trump. Își schimbă părerea când se întoarce. Ce spune dimineața se poate schimba până după-amiază.”