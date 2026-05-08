Raport CIA: Iranul poate rezista blocadei navale impuse de Trump în Strâmtoarea Ormuz mai mult decât speră SUA (Washington Post)

Iranul poate rezista blocadei navale impuse de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz mai multe luni de acum încolo, se arată într-un raport secret redactat pentru Casa Albă de Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA. În același timp, regimul de la Teheran dispune în continuare de un arsenal „substanțial” de rachete și drone, informează Washington Post.

Iranul poate astfel să facă față blocadei navale americane cel puțin 3-4 luni înainte de a începe să se confrunte cu probleme economice grave, au declarat pentru publicația americană patru surse care au citit raportul CIA.

Totodată, Iranul păstrează în continuare 75% din stocurile de lansatoare de rachete existente înainte de începerea războiului cu SUA și Israelul și în jur de 70% din stocurile de rachete.

„Conducerea de la Teheran e tot mai convinsă că poate rezista mai mult”

Un oficial american a declarat, sub anonimat, că regimul iranian a reușit să acceseze și să recupereze aproape toate facilitățile sale subterane afectate de bombardamente și chiar să repare sau să asambleze noi rachete, în ciuda declarațiilor optimiste făcute de Casa Albă.

„Rachetele lor sunt aproape decimate, probabil că mai au 18-19 procente, nu mult, în comparație cu ce aveau”, declara miercuri președintele american Donald Trump despre capacitatea militară a Iranului.



Un reprezentatn din comunitatea de informații americană a precizat că „blocada navală impusă de președintele (Trump) provoacă daune reale Iranului - îi taie accesul la comerț, afectează veniturile și accelerează un colaps sistemic al economiei”.

De asemenea, armata iraniană a fost, de asemenea, grav afectată, iar marina militară iraniană e practic distrusă.

Până acum, administrația americană, în frunte cu Trump și secretarul Apărării Pete Hegseth a prezentat războiul ca pe o victorie copleșitoare a Statelor Unite asupra Iranului.

Trump a numit miercuri blocada navală drept „inevitabilă” și a lăudat marina SUA pentru „treaba pe care au făcut-o - au ridicat practic un zid de oțel, nimeni nu trece prin el”.

Cu o zi în urmă, același Trump spunea că „economia Iranului se prăbușește”, moneda națională iraniană „nu mai valorează nimic” și că regimul „nu-și mai poate plăti trupele”.

În schimb, un oficial american a precizat pentru Washington Post că membrii administrației de la Washington cred că Iranul are o capacitate de rezista economic pentru o perioadă de timp chiar mai mare decât estimările CIA.

„Conducerea (de la Teheran) a devenit mai radicală, mai hotărâtă, din ce în ce mai încrezătoare și convinsă că poate rezista mai mult decât își propune conducerea politică americană și poate organiza o represiune internă împotriva oricărei forme de rezistență”, a spus sursa citată de la Washington.

Iranul a lovit deja 228 de obiective SUA din Orientul Mijlociu

„Vedem, de altfel, regimuri similare care rezistă ani de zile în ciuda embargourilor impuse și care fac față unor războaie care se poartă împotriva lor doar pe calea aerului”, a declarat oficialul american.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anan Kelly, a spus că Iranul pierde jumătate de miliard de dolari pe zi din cauza blocadei.

În schimb, estimările CIA spun că Iranul poate supraviețui blocadei SUA între 90-120 de zile - și poate chiar mai mult de atât.

În prezent, Teheranul stochează o parte din petrolul său la bordul tancurilor sale petroliere. În același timp, iranienii reduc fluxulurile de pe câmpurile petroliere, pentru a se asigura că instalațiile de extracție rămân funcționale.

„Nu e nici pe departe o situație atât de disperată, după cum zic unii”, a declarat sursa din administrația americană referitor la situația economică a Iranului.

În același timp, Teheranul ar putea face rost de petrol folosindu-se de rute terestre. Transportul petrolului cu ajutorul camioanelor sau trenurilor nu poate înlocui volumul transportat de un vapor, dar poate fi o soluție de criză pentru iranieni, care ar putea începe să transporte petrol pe calea ferată prin Asia Centrală.

În plus, îainte de conflict, Iranul avea în jur de 2.500 de rachete balistice și mii de drone. Unele din aceste arme au fost deja folosite cu succes în atacuri împotriva aliaților SUA din Golful Persic și împotriva unor baze americane din regiune. Washington Post a relatat că cel puțin 228 de astfel obiective și echipamente militare americane de la bazele SUA din Orientul Mijlociu au fost lovite - o cifră cu mult peste confirmările oficiale făcute de administrația de la Washington.