Guvernul pregăteşte lansarea în consultare publică a Legii salarizării. Pîslaru: „Nicușor Dan a preluat medierea proiectului”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat joi că Președintele Nicușor Dan „a preluat medierea pe proiectul legii salarizării”. Mai mult, el a subliniat că, la Comisia de Muncă din Parlament, a avut loc deja prima şedinţă în care au fost prezentate anvelopa financiară calculată de Ministerul Finanţelor şi principalele elemente ale acordului politic privind noua lege.

Ministrul a afirmat că a primit o scrisoare din partea lui Sorin Grindeanu privind reforma salarizării şi calendarul PNRR, deşi Guvernul prezentase deja stadiul măsurilor şi al negocierilor cu Comisia Europeană.

„Recunosc, este o surprindere a mea scrisoarea domnului Grindeanu. Preşedinţia şi domnul preşedinte Nicuşor Dan au preluat medierea deja a unuia dintre proiectele de lege. E vorba de legea salarizării, iar ieri (n.r. - miercuri) a avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima şedinţă de mediere în care am prezentat, exact cum am anunţat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanţelor Publici a calculat-o pentru legea salarizării şi, respectiv, am prezentat proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării, pilonii centrali.

Cumva, în condiţiile în care tocmai asta s-a întâmplat ieri, recunosc că nu înţeleg exact ce cere scrisoarea de astăzi. După cum vă spuneam, era o notă pregătită pentru Guvern cu toate reformele şi cu calendarul şi, repet, o să i-o transmit domnului preşedinte, iar pe salarizare tocmai avem deja un cadru de mediere şi care ne dă speranţe”, a spus Pîslaru.

El a afirmat că vor urma consultări privind legea salarizării, salutând implicarea preşedintelui Nicuşor Dan în acest proces.

„Aceste lucruri sunt importante pentru că vom avea în perioada următoare o serie de întâlniri care să pregătească lansarea în consultare şi aspecte pe o lege a salarizării care să poată să fie adoptată cu majoritate. Din acest punct de vedere, demersul preşedintelui ţării Nicuşor Dan trebuie salutat, iar activitatea Guvernului de pregătire este una bine făcută”, a adăugat ministrul.

Pîslaru a subliniat că pe Legea salarizării s-a mers cu o propunere de acord politic către partide, cu tot sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, plecând de la proiectul care a fost lăsat de fostul ministrul al Muncii, Florin Manole, fiind adăugate şi „elemente de analiză adiţională”.

„Deci, cu toate lucrurile acestea pregătite, Ministerul Muncii este gata să susţină procesul de mediere al preşedintelui ţării şi, de altfel, avem întâlniri într-o scadenţă destul de de mare începând cu începutul săptămânii viitoare”, a punctat Dragoş Pîslaru.

Referindu-se la scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu, Dragoş Pîslaru a afirmat că Guvernul tratează „cu maxim profesionalism” coordonarea reformelor şi respectarea angajamentelor asumate.

„Cu ajutorul dumneavoastră am aflat că domnul Grindeanu mi-a trimis astăzi o scrisoare. Am aflat din presă, am verificat la momentul în care a apărut ştirea unde se află acea scrisoare, nu am găsit-o, s-a întâmplat înainte de şedinţa de Guvern. Am găsit-o în cele din urmă. Vă asigur că tot ce v-am prezentat mai devreme, având în vedere că astăzi în şedinţa de Guvern am prezentat tot acest calendar revizuit şi că au fost note de informare succesive, tratăm la MIPE şi în acest Guvern cu maxim profesionalism, toată această coordonare şi pregătire a reformelor.

În orele următoare, după conferinţa de presă, îi voi transmite domnului Grindeanu lucrurile acestea pe care Guvernul le are deja în vedere şi îl pot asigura pe domnia sa că Guvernul este responsabil şi asigură stabilitatea unei ţări care a fost, practic, pusă în pericol tocmai de moţiunea de cenzură. (...) Îi stau la dispoziţie şi vom avea o corespondenţă care va închide în lucrurile pe care dumnealui le-a cerut în spaţiul public”, a mai spus Pîslaru.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Sorin Grindeanu, i-a trimis joi o scrisoare lui Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene, în care îi cere lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbţie a fondurilor din PNRR.

Vă adresez o solicitare la care aştept cu celeritate un răspuns din partea dvs., având în vedere importanţa subiectului pentru economia României. Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele care au format Coaliţia de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante şi-au reafirmat susţinerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, ţintelor şi jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Deşi mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susţine demersurile Guvernului, constat, cu regret şi surprindere, că atât în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, cât şi de preşedinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pe care îl conduceţi”, se arată în scrisoare.

El a adăugat că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este coordonator naţional de implementare al PNRR şi nu i-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară.

„În sprijinul angajamentului asumat faţă de preşedintele României şi al cooperării loiale între Guvern şi Parlament, vă rog să-mi transmiteţi cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbţie a fondurilor din PNRR”, a transmis Sorin Grindeanu.