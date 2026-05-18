Facturile ar putea scădea cu peste 2.200 de euro pe an pentru familiile din UE. Soluția propusă de experți

3 minute de citit Publicat la 08:38 18 Mai 2026 Modificat la 08:38 18 Mai 2026

Trecerea la sisteme de încălzire și transport ecologice poate reduce facturile la energie ale gospodăriilor din UE cu mii de euro pe an. Foto: Getty Images

Electrificarea este „cel mai puternic instrument” prin care europenii se pot proteja de șocurile provocate de prețurile combustibililor fosili, potrivit unui nou raport. Trecerea la sisteme de încălzire și transport ecologice poate reduce facturile la energie ale gospodăriilor din UE cu mii de euro pe an, chiar și fără a lua în calcul eventualele scumpiri ale petrolului și gazelor naturale, arată analiza realizată de think tank-ul danez CONCITO, potrivit Euronews.

Conform raportului, investițiile în pompe de căldură și mașini electrice pot aduce economii echivalente cu aproape doi ani de încălzire gratuită pentru o gospodărie europeană obișnuită. Experții spun că economiile ar putea fi și mai mari dacă guvernele vor modifica taxele pe energie și dacă electricitatea va fi consumată mai mult în afara orelor de vârf.

Cercetătorii au analizat situația din cinci state europene și au constatat că economiile diferă în funcție de prețurile locale la energie și de consumul fiecărei gospodării. Cu toate acestea, economiile au fost considerate „substanțiale peste tot”, media la nivelul Uniunii Europene fiind de aproximativ 2.200 de euro pe an.

Cât putem economisi

Raportul arată că o gospodărie din Germania ar putea economisi cel puțin 1.950 de euro anual dacă trece la o pompă de căldură și la un vehicul electric, echivalentul unui an de încălzire gratuită.

În Spania, economiile ajung la aproximativ 2.000 de euro pe an, echivalentul a 22 de luni de electricitate gratuită.

Dintre cele cinci țări analizate, Franța este statul unde economiile ar fi cele mai mari: aproximativ 3.070 de euro anual pentru fiecare gospodărie care face această schimbare.

În Polonia și Italia, economiile estimate sunt de 1.870, respectiv 1.780 de euro pe an.

CONCITO precizează că aceste estimări se bazează pe date Eurostat colectate înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel, care a dus la creșteri puternice ale prețurilor petrolului și gazelor.

„Prin urmare, estimările pot fi considerate relativ conservatoare”, arată raportul. „Creșterile recente ale prețurilor combustibililor fosili nu fac decât să întărească argumentele economice pentru electrificare și necesitatea politică de a proteja consumatorii de șocurile de preț”.

Războiul din Orientul Mijlociu accelerează interesul pentru energie verde

Conflictul dintre SUA și Israel în Orientul Mijlociu a dus la o creștere a interesului pentru energia regenerabilă în Europa.

Compania Octopus Energy arată că vânzările de pompe de căldură în Marea Britanie au crescut cu peste 50% în primele trei săptămâni din martie, comparativ cu aceeași perioadă a lunii anterioare. Creșterea vine în contextul blocajelor din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Vânzările de pompe de căldură pentru locuințe au crescut în medie cu 25% în primul trimestru din 2026 în Franța, Germania și Polonia, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În Germania, pompele de căldură au depășit deja la vânzări centralele clasice pe gaz, deși autoritățile au făcut recent pași înapoi privind legea încălzirii verzi.

Și interesul pentru mașinile electrice a crescut puternic în ultimele luni. Platforma OLX, cu sediul la Amsterdam, spune că solicitările pentru vehicule electrice au crescut în Franța, România, Portugalia și Polonia, ritmul accelerându-se constant de la o săptămână la alta.

„Creșterile de preț la combustibilii fosili pe care le vedem astăzi nu sunt un accident, ci consecința previzibilă a dependenței continue a Europei de petrol și gaze, dintre care aproximativ 90% sunt importate”, a declarat Jens Mattias Clausen, reprezentant al CONCITO.

„Această analiză arată că soluțiile pentru protejarea familiilor europene există deja. Ceea ce lipsește acum este voința politică pentru eliminarea barierelor care stau în cale”.

Ce împiedică electrificarea

Costurile inițiale rămân una dintre cele mai mari probleme pentru gospodăriile care vor să treacă la încălzire și transport electrificat.

Raportul arată că subvențiile țintite de aproximativ 4.500 de euro ar putea reduce perioada de amortizare a unei pompe de căldură la cinci ani pentru o gospodărie obișnuită din Uniunea Europeană. În multe țări, precum Marea Britanie, sunt oferite și granturi suplimentare pentru familiile cu venituri mici, pentru a le ajuta să acopere costurile de instalare.

Și prețurile mașinilor electrice sunt în scădere, ajungând în multe state la același nivel cu cele ale autoturismelor pe benzină. Luna trecută, Autotrader, cea mai mare platformă auto din Marea Britanie, a anunțat că mașinile electrice noi sunt, în medie, mai ieftine decât modelele pe benzină pentru prima dată.

Potrivit Octopus Electric Vehicles, multe mașini electrice costă acum la fel sau chiar mai puțin la leasing decât variantele lor pe benzină.

Mai multe state din Uniunea Europeană oferă, de asemenea, stimulente pentru cumpărarea de mașini electrice și pentru instalarea infrastructurii de încărcare.