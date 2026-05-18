Anchetă în București după ce o fată de 16 ani a căzut de pe un bloc în reabilitare. Camerele de supraveghere au surprins tragedia

Publicat la 08:02 18 Mai 2026 Modificat la 08:02 18 Mai 2026

Este anchetă de amploare în Capitală, după moartea unei fete de 16 ani care a căzut de pe un bloc cu 10 etaje. Goană după like-uri, provocare riscantă, suicid sau crimă sunt ipotezele luate în calcul de autorități. La momentul incidentului, adolescenta era însoțită de doi băieți. Cei trei ar fi pătruns în blocul aflat în proces de reabilitare termică pe o ușă de acces care nu era asigurată.

La ora 1:10, camerele de supraveghere de la ultimul etaj surprind momentul în care o fată și doi băieți urcă pe terasa exterioară a imobilului.

Douăzeci de minute mai târziu, cei doi băieți coboară grăbiți scările. Se întâmpla imediat după momentul tragic.

Din primele informații, cei trei copii nu locuiau în acel bloc și ar fi vrut să facă poze cu orașul.

Au urcat până la ultimul etaj, etajul 10, și ulterior au ajuns pe terasa blocului. Au găsit un geam care se poate deschide ușor, și au ieșit pe terasa imobilului, deși ușa propriu-zisă este încuiată cu lacăt.

La un moment dat, fata i-ar fi cerut unui prieten să îi țină geanta și s-ar fi îndepărtat de grup.

„Mi-a fost teamă să nu vină cineva și să creăm probleme, pentru că avem contract de reabilitare. Locatarii nu au ce căuta acolo, dar ușa este pentru protecția teraselor. Acum le-am deschis pentru muncitori, ca să își lase hainele și bunurile. Este programul de reabilitare al Primăriei, iar sus este deschis pentru a avea acces și pentru a putea urca”, a declarat o femeie.

Poliția și echipajele de prim ajutor au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic și au pronunțat decesul fetei. Acum, anchetatorii au deschis un dosar penal și încearcă să refacă pas cu pas filmul evenimentelor, pentru a stabili dacă este vorba despre un accident sau o sinucidere.