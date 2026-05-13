800 de angajați STB vor fi dați afară. CGMB a aprobat pachetele compensatorii: "Ne așteptăm la procese"

1 minut de citit Publicat la 15:51 13 Mai 2026 Modificat la 15:53 13 Mai 2026

Până la 800 de lucrători STB vor fi dați afară. Primarul Ciucu spune că nu vor fi concediați șoferi și vatmani. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Între 700 și 800 de angajați STB urmează să fie disponibilizați, iar măsura este reflectată și în decizia luată miercuri de Consiliul General al Municipiului București.

Consiliul a aprobat ca în bugetul Societății de Transport București să fie alocată o sumă de 32 milioane lei salariile compensatorii destinate celor dați afară.

Conform directorului societății de transport, Andrei Dinculescu-Bighea, la un salariu mediu brut de 9.800 la nivelul STB, banii alocați ajung doar pentru patru salarii compensatorii per disponibilizat, în timp ce în contractul colectiv de muncă sunt prevăzute 20 de salarii medii în caz de concediere.

"Ne așteptăm la destul de multe procese", a recunoscut directorul STB.

Primarul general Ciprian Ciucu a dat asigurări că "nu se va atinge nimeni de șoferi și vatmani", iar disponibilizații vor fi doar din rândurile personalului auxiliar.

Restructurare la STB: Primesc salarii compensatorii și cei ce pleacă voluntar, și cei dați afară

"Avem un proiect pe ordinea de zi inițiat de STB, prin care STB ne cere un vot pentru a putea demara procedura de reorganizare. Din câte am fost informat, a fost discutat și în cadrul dialogului social și vor urma noi discuții cu angajații, pentru a se putea plăti salarii compensatorii celor disponibilizați.

Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta e ce mi-a fost comunicat și ce am agreat cu STB", a declarat Ciucu la începutul ședinței de Consiliu General.

Conform proiectului adoptat, vor primi salarii compensatorii atât cei concediați, cât și cei care pleacă voluntar, în urma negocierilor.

STB se pregătește de procese cu cei dați afară

Hotărârea de Consiliu mai prevede și ca STB să achiziționeze servicii de consultanță juridică pentru reprezentarea în instanță, în litigiile cu angajații și cu sindicatele.

Planul de redresare a STB mai prevede reducerea funcţiilor de conducere cu cel puțin 30%, iar la nivelul directorilor, cu 50%.

Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

De asemenea, este redusă temporar, în intervalul aprilie - iunie, activitatea pentru 4.540 salariaţi la doar patru zile de lucru pe săptămână.

Este vizat personalul auxiliar, fiind exceptaţi conducătorii de vehicule, personalul de întreţinere, maiştrii, fochiştii și electricienii.

Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună.

STB are aproximativ 9.700 de angajați, 4.540 fiind în categoria personal auxiliar.

Alți 4.349 sunt conducători de vehicule.