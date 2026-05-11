Ciprian Ciucu spune că la STB „s-ar face abuz” de concedii medicale: „Sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă acolo”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, luni, că există informaţii potrivit cărora la STB s-ar face abuz de concedii medicale şi rechemare din acestea pentru obţinerea de ore suplimentare, notează Agerpres.

Potrivit primarului, mai există şi alte aspecte care „nu sunt în regulă” la Societatea de Transport Bucureşti (STB).

Întrebat, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre situaţia de la STB unde 20 de şoferi au fost acuzaţi că au furat motorină, el a răspuns:

„Am o părere foarte proastă. Sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă la STB. Dincolo de problema de management, avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical, pentru a se efectua anumite ore suplimentare, care sunt mai scumpe.

Am cerut managementului STB să îşi facă treaba. Voi comunica pe această temă într-o conferinţă de presă dedicată acestui subiect. E bine că cei care au descoperit acea reţea de furt de combustibil şi-au făcut datoria şi că a fost anihilată”.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus, vineri, plasarea sub control judiciar a 20 de şoferi de la STB, acuzaţi că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societăţii.

Şoferii vizaţi de anchetă nu au voie să profeseze pe o perioadă de 60 de zile.

„În esenţă, în cuprinsul actului de inculpare s-au reţinut următoarele: în perioada 23.01.2026 - 17.04.2026, pe timpul nopţii, mai mulţi conducători auto, salariaţi ai Societăţii de Transport Public Bucureşti, au sustras, în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparţinând societăţii, faptele fiind comise în incinta punctului de lucru - Autobaza Nordului, situat în Bucureşti, sector 1.

Totodată, în data de 07.05.2026, procurorul de caz a dispus faţă de toţi inculpaţii măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 07.05.2026 până la data de 05.07.2026, inclusiv, faţă de inculpaţi fiind dispusă, printre altele, obligaţia să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit faptele, respectiv conducător auto în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB)”, a transmis Parchetul într-un comunicat de presă.

Ancheta a fost demarată joia trecută, când au fost efectuate 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa, fiind găsită o cantitate de aproximativ 1.000 de litri de motorină.